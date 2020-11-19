Уманский заявил о договоренностях с Ермаком

Юрий Сергиенко Политика 01:17, 20.11.2020

Советник главы Офиса президента Украины Игорь Уманский, который написал заявление об отставке, временно перестанет принимать участие в телеэфирах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, уточняя, что такая договоренность была достигнута по просьбе руководителя ОП Андрея Ермака.

"По личной просьбе Андрея Ермака я решил до личной встречи с ним после его выздоровления временно воздержаться от участия в эфирах", – написал Уманский.

Facebook Игоря Уманского.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Уманский подал в отставку 12 ноября. Позднее он пояснил, что подготовил для правительства план выхода из бюджетного кризиса, а на его должности это делать "некоретно и неэтично".

Андрей Ермак заявил, что примет решение об увольнении после больничного и встречи с Уманским.

Тем временем советник главы ОП заявил о масштабных махинациях при строительстве дорог в Украине и начал критиковать власть.

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