Уманский заговорил о выборах в Раду после громкого ухода из ОП

Экс-советник главы ОП Игорь Уманский сказал, что после своей отставки не будет готовиться к парламентским выборам, но не исключил такой возможности.

Об этом он рассказал в интервью "Гордону", комментируя слухи о своем политическом будущем.

"Безусловно, для того, чтобы получить результат, мало лишь о нем говорить. Нужно закатывать рукава и что-то делать. А для этого нужны полномочия, для этого нужна власть. В этом сомнений нет. Если говорить о парламентских выборах, планово они у нас должны быть только через четыре года. Если не будет досрочных… Поэтому говорить о парламентских выборах (пока рано) … Пока нет предмета для этого разговора и для принятия какого-то решения", – сказал он.

При этом Уманский не исключил возможности, что примет участие в выборах.

"Если, условно говоря, завтра, послезавтра или через месяц будет старт избирательной кампании, я, скорее всего, буду активно думать, чтобы участвовать в ней. Но пока я не очень верю, что действующая власть решится на это", – подчеркнул он.

Также Уманский не ответил, с кем бы баллотировался в ВР, со свое партией или же другой политической силой.

"Повторюсь, выборов пока нет. Поэтому предлагать что-то пока не имеет смысла… Нет, пока у меня не было таких разговоров. Хотя еще даже до моих заявлений были разговоры с другими людьми относительно возможности возврата в политику", – сказал он.

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