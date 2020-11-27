Уманский заговорил о выборах в Раду после громкого ухода из ОП
Экс-советник главы ОП Игорь Уманский сказал, что после своей отставки не будет готовиться к парламентским выборам, но не исключил такой возможности.
Об этом он рассказал в интервью "Гордону", комментируя слухи о своем политическом будущем.
"Безусловно, для того, чтобы получить результат, мало лишь о нем говорить. Нужно закатывать рукава и что-то делать. А для этого нужны полномочия, для этого нужна власть. В этом сомнений нет. Если говорить о парламентских выборах, планово они у нас должны быть только через четыре года. Если не будет досрочных… Поэтому говорить о парламентских выборах (пока рано) … Пока нет предмета для этого разговора и для принятия какого-то решения", – сказал он.
При этом Уманский не исключил возможности, что примет участие в выборах.
"Если, условно говоря, завтра, послезавтра или через месяц будет старт избирательной кампании, я, скорее всего, буду активно думать, чтобы участвовать в этой кампании. Но пока я не очень верю, что действующая власть решится на это", – подчеркнул он.
Также Уманский не ответил с кем бы баллотировался в ВР, со свое партией или же другой политической силой.
"Повторюсь, выборов пока нет. Поэтому предлагать что-то пока не имеет смысла… Нет, пока у меня не было таких разговоров. Хотя еще даже до моих заявлений были разговоры с другими людьми относительно возможности возврата в политику", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Игорь Уманский подал в отставку 12 ноября. Позднее он пояснил, что подготовил для правительства план выхода из бюджетного кризиса, а на его должности это делать "некорректно и неэтично".
Андрей Ермак заявил, что примет решение об увольнении после больничного и встречи с Уманским.
Тем временем советник главы ОП заявил о масштабных махинациях при строительстве дорог в Украине и начал критиковать власть.
После этого Уманский объявил, что временно перестанет участвовать в эфирах по просьбе Ермака.
Нардеп от "Слуги народа" назвал советника главы Офиса президента Игоря Уманского алкоголиком.
Ермак встретился с Уманским после скандала и принял его отставку.