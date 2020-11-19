Уманский раскрыл подробности разговора с Ермаком после заявления об увольнении

Глава Офиса президента Андрей Ермак сразу позвонил своему советнику Игорю Уманскому, когда тот опубликовал пост об отставке.

Об этом Уманский рассказал в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман. Он отметил, что Ермак узнал о заявлении из соцсетей.

"Он позвонил. Высказал претензии, почему, ты мне об этом не сказал. Я ответил: "Послушай, я предупреждал полтора месяца назад". "Давай так: я сейчас на карантине, на лечении, закончу лечение, выйду – и мы с тобой пообщаемся". Я ответил: "Хорошо, пообщаемся". На этом разговор закончился. Пока он еще болеет", – отметил советник главы ОП.

Он напомнил, что в конце сентября последний раз общался в Ермаком и тогда предупреждал о возможности увольнения.

"У нас был предварительный разговор о том, что я полгода, по большому счету, занимаюсь ничем. Смысл оставаться в этом статусе для меня непонятен, поэтому я, скорее всего, буду уходить. На это Андрей мне сказал: "Окей, давай мы с тобой обсудим и посмотрим, что дальше будем делать". Прошло еще полтора месяца – ничего не происходит. Я принял решение и написал заявление", – сказал Уманский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Уманский подал в отставку 12 ноября. Позднее он пояснил, что подготовил для правительства план выхода из бюджетного кризиса, а на его должности это делать "некоретно и неэтично".

Андрей Ермак заявил, что примет решение об увольнении после больничного и встречи с Уманским.

Тем временем советник главы ОП заявил о масштабных махинациях при строительстве дорог в Украине.