Уманский назвал самого слабого премьера Украины

В Украине за всю историю независимости было много несоответствующих премьер-министров, но самый слабый из них – Юрий Ехануров (2005 год).

Таким мнением поделился украинский политик и экономист, бывший министр финансов Игорь Уманский. Об этом он рассказал в интервью "Гордону".

"Несоответствующих было достаточно много, объективности ради. Например, считаю, что те же Янукович и Ехануров не соответствовали уровню премьер-министра", – заявил он.

Уманский считает Еханурова самым слабым премьером Украины

Экс-министр подчеркнул, что оценивает деятельность указанных политиков по квалификации именно на этой должности.

По его словам, зачастую премьер-министр в Украине – это "какая-то компромиссная фигура", то есть не та, которая наиболее эффективно могла бы выполнять свои обязанности, исходя из имеющихся политических раскладов.

"Как тот же Шмыгаль: еще за полгода до его назначения премьер-министром, думаю, в политическом бомонде его фамилию никто не знал. Равно как и о Гончаруке еще за месяц до его назначения никто не знал. Говорить, что эти люди готовы к такого уровня работе и у них может получиться... Ну, может, но только случайно", – считает Уманский.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший министр финансов Игорь Уманский вступил в публичный спор с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Глава правительства утверждает: заявления Уманского о том, что бюджет Украины якобы теряет 5 млрд грн из-за "скруток" (схемы уклонения от уплаты налогов) НДС – популизм. В ответ экс-министр назвал слова премьера "странными" и "поверхностными".