Уманский надеется, что в правительстве будет вице-премьер по промышленной политике

Правительство должно обеспечить восстановление экономики и рост промпроизводства, чтобы иметь возможность повышать социальные стандарты, поэтому в новом Кабмине будет назначен вице-премьер по вопросам промышленной политики.

Об этом заявил министр финансов Игорь Уманский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Первая моя задача сейчас – это четко определиться с теми возможностями, которые есть в государстве по наполнению государственного бюджета ... И тут работа и министра экономики, и будет вице-премьер по промышленной политике, также надеюсь, Национальным банком. Здесь целая комплексная программа. Но без восстановления экономики, без новых рабочих мест мы не наполним бюджет, мы не обеспечим рост в том числе социальных стандартов", – сказал Уманский.

Напомним, по данным Госкомстата по итогам 2019 промышленность сократилась на 1,8%. В января 2020 года промышленное производство снизилось на 5,1% по сравнению с января 2019 года и сократилось на 8,4% по сравнению с декабрем 2019.

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