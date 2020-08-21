Ультиматум РФ о выборах на Донбассе: что может разморозить переговоры

Кравчук обратится к парламенту с просьбой внести изменения в постановление о местных выборах
Смягчение переговорной позиции России будет зависеть от итогов встречи советников лидеров Нормандского формата 28 августа
Депутаты хотят разрешить проведение местных выборов на контролируемой территории Донбасса
Итогом последней встречи Трехсторонней контактной группы стали новые требования России. Представители страны-агрессора продолжают говорить языком ультиматумов. На этот раз претензии озвучены к постановлению о проведении местных выборов в Украине.
В парламенте заявляют, что никогда не пойдут не требования и ультиматум России. Зашли ли переговоры в тупик и что поможет их разблокировать – в материале OBOZREVATEL.
После видеоконференции минской группы Офис президента обнародовал сообщение о намерении главы украинской делегации обратиться к Верховной раде с просьбой изменить постановление о выборах.
"Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении в рамках подготовки к местным выборам в Украине обращение в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии Постановления "О назначении местных выборов" закону "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО ", а также Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН".
По словам собеседников издания, Кравчук действительно пообещал направить обращение к ВР, но, при этом, предупредил, диктовать решения украинскому парламенту не может никто.
Россия может смягчить позицию после Нормандской встречи в конце этого месяца
В самом комплексе минских мер изначально заложено известное противоречие о том, когда проводятся выборы, а когда Украина восстанавливает контроль над границей. Представители от РФ в группе в очередной раз использовали это в качестве повода заблокировать переговоры. Но на этот раз они ухватились за постановление о местных выборах, принятое Верховной радой только 15-го июля.
По словам участников ТГК, переговоры зашли в тупик уже на заседании политической подгруппы, когда Россия начала выдвигать условия об отмене постановления по выборам на Донбассе. Речь идет о 4-м пункте документа, диктующем, что выборы на оккупированной территории возможны только после выведения войск и восстановления контроля за границей.
В минском комплексе с одной стороны говорится о том, что выборы должны пройти по стандартам ОБСЕ, четко предполагающими контроль государства над территорией, где проводятся выборы. "Это прямо противоречит комплексу мер, в котором записано, что контроль над границей передается Украине после проведения выборов и заканчивается после урегулирования, – рассказал OBOZREVATEL представитель ОРДЛО в ТКГ Сергей Гармаш
Глава украинской делегации сумел фактически разблокировать переговоры, когда предложил такой вариант реакции на российские требование как обращение к ВРУ. Россию и ОБСЕ предложение Кравчука удовлетворило. Положительный результат показал себя уже после заседания подгрупп, когда на Трехсторонней контактной группе удалось ощутимо продвинуться в вопросах разминирования, разведения войск и договоренностей по обмену.
"Так переговоры были разблокированы", – считает Гармаш.
В целом, все участники Трехсторонней контактной группы осознавали, что Верховная рада не пойдет ни на какой ультиматум, а менять законы только потому, что этого хочет РФ - точно уж никогда не станет. По мнению главы политической подгруппы в ТГК Андрея Костина, РФ действительно мог удовлетворить только факт обращения Кравчука к депутатам.
По мнению экс-представителя президента Петра Порошенко по вопросам урегулирования на востоке Ирины Геращенко, подобный шаг показал Украину слабым переговорщиком с Россией перед другими странами.
"Россияне навязали нашей делегации, а значит и нашим международным партнерам, мысль, что вроде ВР приняла "неправильную" постановление" о региональных выборах, которая якобы нарушает Минские соглашения", – написала Геращенко в Facebook.
Депутаты еще могут внести изменения в законодательство о местных выборах в Украине
Законодатели утверждают, что уже оглашенная дата местных выборов в Украине еще не причина не вносить изменения в законодательство. На новой сессии парламента профильный комитет Рады еще может успеть удалить пункт о выборах на оккупированном Донбассе из текста постановления, т.к. именно он усложняет переговорный процесс в Минске.
"В части 4-го пункта, считаю, что это политическая оценка, – рассказал OBOZREVATEL член комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура, – Это только усложнит переговорный процесс в Минске. Если мы хотим мирного урегулирования ситуации, которая сложилась, значит этот процесс не надо политизировать. У нас есть закон об особенностях местного самоуправления , который вступает в силу после проведения выборов".
Ультиматум РФ о выборах на Донбассе: что может разморозить переговоры
В комитете ВРУ по вопросам организации госвласти также считают, что до официального завершения регистрации кандидатов, могут дополнить и перечень районов для проведения местных выборов. Дело в том, принимая постановление, нардепы по факту лишили избирательных прав жителей мирной подконтрольной части Луганской и Донецкой областей.
За исключением назначенных президентом глав военно-гражданской администраций, руководители местных советов общин там не переизбирались уже несколько лет. В монобольшинства даже сетуют, что многие из них заняли свои должности еще при власти Януковича и Партии регионов.
На подконтрольной территории Донбасса выступают за возможность голосования на выборах
"Есть вопросы к этому постановлению. В части того, что нам необходимо провести выборы в Донецком и Луганском областном совете на подконтрольных территориях", – добавил Качура.
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