Ультиматум РФ о выборах на Донбассе: что может разморозить переговоры

Итогом последней встречи Трехсторонней контактной группы стали новые требования России. Представители страны-агрессора продолжают говорить языком ультиматумов. На этот раз претензии озвучены к постановлению о проведении местных выборов в Украине.

В парламенте заявляют, что никогда не пойдут не требования и ультиматум России. Зашли ли переговоры в тупик и что поможет их разблокировать – в материале OBOZREVATEL.

Разблокирование переговоров

После видеоконференции минской группы Офис президента обнародовал сообщение о намерении главы украинской делегации обратиться к Верховной раде с просьбой изменить постановление о выборах.

"Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении в рамках подготовки к местным выборам в Украине обращение в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии Постановления "О назначении местных выборов" закону "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО ", а также Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН".

По словам собеседников издания, Кравчук действительно пообещал направить обращение к ВР, но, при этом, предупредил, диктовать решения украинскому парламенту не может никто.

Россия может смягчить позицию после Нормандской встречи в конце этого месяца

Требования России

В самом комплексе минских мер изначально заложено известное противоречие о том, когда проводятся выборы, а когда Украина восстанавливает контроль над границей. Представители от РФ в группе в очередной раз использовали это в качестве повода заблокировать переговоры. Но на этот раз они ухватились за постановление о местных выборах, принятое Верховной радой только 15-го июля.

По словам участников ТГК, переговоры зашли в тупик уже на заседании политической подгруппы, когда Россия начала выдвигать условия об отмене постановления по выборам на Донбассе. Речь идет о 4-м пункте документа, диктующем, что выборы на оккупированной территории возможны только после выведения войск и восстановления контроля за границей.

В минском комплексе с одной стороны говорится о том, что выборы должны пройти по стандартам ОБСЕ, четко предполагающими контроль государства над территорией, где проводятся выборы. "Это прямо противоречит комплексу мер, в котором записано, что контроль над границей передается Украине после проведения выборов и заканчивается после урегулирования, – рассказал OBOZREVATEL представитель ОРДЛО в ТКГ Сергей Гармаш

Глава украинской делегации сумел фактически разблокировать переговоры, когда предложил такой вариант реакции на российские требование как обращение к ВРУ. Россию и ОБСЕ предложение Кравчука удовлетворило. Положительный результат показал себя уже после заседания подгрупп, когда на Трехсторонней контактной группе удалось ощутимо продвинуться в вопросах разминирования, разведения войск и договоренностей по обмену.

"Так переговоры были разблокированы", – считает Гармаш.

В целом, все участники Трехсторонней контактной группы осознавали, что Верховная рада не пойдет ни на какой ультиматум, а менять законы только потому, что этого хочет РФ - точно уж никогда не станет. По мнению главы политической подгруппы в ТГК Андрея Костина, РФ действительно мог удовлетворить только факт обращения Кравчука к депутатам.

По мнению экс-представителя президента Петра Порошенко по вопросам урегулирования на востоке Ирины Геращенко, подобный шаг показал Украину слабым переговорщиком с Россией перед другими странами.

"Россияне навязали нашей делегации, а значит и нашим международным партнерам, мысль, что вроде ВР приняла "неправильную" постановление" о региональных выборах, которая якобы нарушает Минские соглашения", – написала Геращенко в Facebook.

Депутаты еще могут внести изменения в законодательство о местных выборах в Украине

Как пройдут местные выборы на Донбассе

Законодатели утверждают, что уже оглашенная дата местных выборов в Украине еще не причина не вносить изменения в законодательство. На новой сессии парламента профильный комитет Рады еще может успеть удалить пункт о выборах на оккупированном Донбассе из текста постановления, т.к. именно он усложняет переговорный процесс в Минске.

"В части 4-го пункта, считаю, что это политическая оценка, – рассказал OBOZREVATEL член комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура, – Это только усложнит переговорный процесс в Минске. Если мы хотим мирного урегулирования ситуации, которая сложилась, значит этот процесс не надо политизировать. У нас есть закон об особенностях местного самоуправления , который вступает в силу после проведения выборов".

Ультиматум РФ о выборах на Донбассе: что может разморозить переговоры

В комитете ВРУ по вопросам организации госвласти также считают, что до официального завершения регистрации кандидатов, могут дополнить и перечень районов для проведения местных выборов. Дело в том, принимая постановление, нардепы по факту лишили избирательных прав жителей мирной подконтрольной части Луганской и Донецкой областей.

За исключением назначенных президентом глав военно-гражданской администраций, руководители местных советов общин там не переизбирались уже несколько лет. В монобольшинства даже сетуют, что многие из них заняли свои должности еще при власти Януковича и Партии регионов.

На подконтрольной территории Донбасса выступают за возможность голосования на выборах

"Есть вопросы к этому постановлению. В части того, что нам необходимо провести выборы в Донецком и Луганском областном совете на подконтрольных территориях", – добавил Качура.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал