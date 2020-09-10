Инспекция позиций ВСУ Пушилиным и генерал-майором ВС РФ Вахитовым в районе Шумы отменена.

Это произошло благодаря следующим факторам:

1. Огромному критическому резонансу в украинском обществе и объявлению акций протеста под Офисом президента и под госрезиденцией президента.

2. Отказу какого-либо командира ВСУ подписывать письменный приказ о допуске российских военнослужащих и обеспечении их безопасности. То есть при заходе на позиции 503- го батальона возник реальный риск, что российского генерала пристрелят или подорвут. Командование ООС выдвинуло абсолютно разумные встречные претензии к российским оккупантам - они нарушают условия перемирия, и не дают инспектировать свои собственные позиции. В данном случае все наши военные проявили себя очень достойно.

3. Обстрел района "инспектирования" из стрелкового оружия. Проводить инспекции в таком месте крайне рискованно, и нарваться на пулю или на мину можно в любой момент. Последствия гибели кого-то из "инспекторов" в таком случае могут быть самые непредсказуемые.

Что дальше?

Ультиматум Пушилина сорван в очередной раз. Все позиции под Шумами остаются в руках украинских воинов. Однако без сомнений, российские оккупанты продолжат попытки продавить президента Зеленского на такого рода уступки. Россияне понимают, что Зеленский на местных выборах проводит кампанию рекламируя "отсутствие гибели украинских воинов" как свое главное достижение. Поэтому будут угрожать обстрелами, используя это как инструмент влияния.

Однако Офис президента, пытаясь прекратить перестрелки на Донбассе, не устраняет причины войны - пребывание российских войск на Донбассе. Война не заканчивается путем сокращения потерь и принуждения своих войск не стрелять и не защищать свою землю. Война заканчивается либо победой либо поражением. Отвечать за такое государственные деятели должны самостоятельно - если решили приводить "инспекторов" из РФ, значит, пусть Верховный Главнокомандующий берет за руку российских генералов и сам ведет куда считает возможным. А требовать по телефону исполнения таких решений в армии, испытавшей трагедию Иловайска, Луганска и Донецкого аэропорта - это значит неадекватно оценивать обстановку и страну. Попытки Офиса президента сделать соучастниками пораженческих политических решений военнослужащих ВСУ - просто постыдны.