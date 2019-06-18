Уксус и лаврушка: на Черниговщине показали, чем подкупают избирателей

Народный депутат Украины Максим Микитась, который баллотируется на выборы в Верховную Раду Украины по 206 избирательному участку, начал свою кампанию с раздачи продпакетов.

Об этом сообщает местное интернет-издание "Новости Черниговщины", отметив, что один из таких пакетов показал местный житель Виталий Панченко.

Как видно на фото, продуктовый набор состоит из сахара, уксуса, растительного масла, нескольких упаковок специй и нескольких штук крышек для консервации. Все упаковано в большую картонную коробку с надписью "От Максима Микитася".

Содержание продпакета Новости Черниговщины

Уточняется также, что полиция пока никак не прокомментировала данный факт, несмотря на то, что все указывает на прямой подкуп избирателей.

Максим Микитась Официальный сайт нардепа

Продпакет от Максима Микитася Новости Черниговщины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подкуп избирателей засекли в Луганской области, где также раздавали продукты от имени вероятного кандидата в депутаты.

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