"Укрзалізницею" займется крупнейший оператор Германии: Гончарук раскрыл "тайну" фото с паровозиком

В среду, 22 января, Министерство инфраструктуры Украины подписало "Меморандум о взаимопонимании" с крупнейшим с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.

Этот альянс является логическим продолжение плана реструктуризации "Укрзалізниці", которое анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года. Об этом сообщили в Telegram-канале премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

"Уверен, что применение опыта наиболее успешной европейской железнодорожной компании повысит эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине", – отметил премьер.

"Укрзалізниця" tvoemisto.tv

По его словам, Украина полностью сохранит за собой контроль над "Укрзалізницею", а немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия.

"Поэтому сразу отбрасываю все слухи - о продаже или аренде стратегически важного государственного объекта, как "Укрзалізниця", речь не идет. Рассчитываю, что немецкая операционная эффективность и нулевая терпимость к коррупции станет базой для изменения ситуации в "Укрзализныци", – добавил премьер.

Ранее OBOZREVATEL писал, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел встречу с представителями крупнейшего железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn. Его фото с игрушечным поездом вызвало ажиотаж в сети.

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