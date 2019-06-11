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"Укрепляем международный фронт": Порошенко провел важные переговоры об Украине, ЕС и НАТО

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Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился 11 июня с бывшим главой ЦРУ США, генералом Дэвидом Петреусом.

Он заявил, что продолжает укреплять фронт единства и солидарности с Украиной. Об этом Порошенко сообщил в Facebook и отметил важность сохранить курс страны к членству в ЕС и НАТО.

Петр Порошенко и Дэвид Петреус

Петр Порошенко и Дэвид Петреус

Facebook Петра Порошенко

"Спасибо нашим партнерам из США за неизменную поддержку Украины. Она является крайне важной для дальнейшего прогресса нашего государства, укрепления устойчивости Украины как передового форпоста на восточной границе трансатлантического мира", – отметил лидер "Европейской солидарности".

Новости
Порошенко: наша команда будет защищать Украину

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что выносить на референдум вопрос национальной безопасности и обороны недопустимо. Он также отметил, что недопустимо запрещать украинским воинам открывать огонь на обстрелы российско-террористических сил.

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Персона
Петро Порошенко
Теги
Партия "Европейская солидарность"НАТОЕвропейский Союз
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Что-то слишком много Порошенко на этом ресурсе не находите ? И такой весь хороший, не прошло и пол года, как говорится. Как же ему хочется стать депутатом и получить неприкосновенность, дела то уже стали открывать. Но ведь Зе обещал неприкосновенность удалить у всех, на что тогда этот упырь надеется ?
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Орлова Ирина
Орлова Ирина
Спасибo всем тeм, ктo покaзaл мне сaйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/ejfp1i Проcтo пpойдя опpоc полyчилa пoчти пoлyгодoвую зaрплaтy)) Пoльзyйтecь, пoкa ecть возможнoсть=)
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну вот о чём можно "важно переговаривать" с бывшим црушником?
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