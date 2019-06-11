"Укрепляем международный фронт": Порошенко провел важные переговоры об Украине, ЕС и НАТО

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился 11 июня с бывшим главой ЦРУ США, генералом Дэвидом Петреусом.

Он заявил, что продолжает укреплять фронт единства и солидарности с Украиной. Об этом Порошенко сообщил в Facebook и отметил важность сохранить курс страны к членству в ЕС и НАТО.

Петр Порошенко и Дэвид Петреус Facebook Петра Порошенко

"Спасибо нашим партнерам из США за неизменную поддержку Украины. Она является крайне важной для дальнейшего прогресса нашего государства, укрепления устойчивости Украины как передового форпоста на восточной границе трансатлантического мира", – отметил лидер "Европейской солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что выносить на референдум вопрос национальной безопасности и обороны недопустимо. Он также отметил, что недопустимо запрещать украинским воинам открывать огонь на обстрелы российско-террористических сил.

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