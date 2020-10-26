Украсть "бюллетень" и проголосовать 6 раз: OBOZREVATEL провел эксперимент с опросом Зеленского

После закрытия избирательных участков 25 октября спикер кампании "5 вопросов президента" Артем Гагарин заявил, что опрос, инициированный Владимиром Зеленским, состоялся без нарушений, ведь волонтеры находились за пределами избирательных участков, они не агитировали избирателей голосовать за какую-либо партию, а опрашивали людей исключительно после того, как те выходили с избирательного участка. Именно это, по мнению организаторов и волонтеров, должно было предотвратить то, что один человек мог пройти опрос несколько раз.

Журналист OBOZREVATEL провел собственный эксперимент, в ходе которого посетил 5 избирательных участков в Соломенском районе Киева. На каждом из них ему удалось пройти президентский опрос, а на одном – дважды. О том, как происходило анкетирование и какие нарушения нам удалось зафиксировать – в материале OBOZREVATEL.

"Запоминаем лицо"

На каждом избирательном участке волонтеры уверяли, что пристально следят за тем, чтобы один человек не смог проголосовать у них дважды. Главным предохранителем для этого они называли свою память.

"Наплыва большого людей нет, поэтому мы запоминаем (лицо. – Ред.) Они проголосовали и ушли. Все", – рассказала одна из волонтерок, которая находилась возле избирательного участка №800909 на улице Гарматной, 26.

Напомним, что в этом году выборы проходят в разгар пандемии коронавируса, из-за чего Кабинет министров Украины утвердил противоэпидемические мероприятия при проведении выборов. В соответствии с ними украинцы должны были приходить на избирательные участки в медицинских масках.

"Опрашиваем только тех, кто вышел с участка"

Волонтеры на камеру подтверждали тезис Артема Гагарина о том, что допускают к опросу только тех граждан, которые вышли непосредственно с избирательного участка.

"Мы смотрим, кто выходит после голосования. То есть только те, кто голосовал ... Мы лично смотрим, что именно вы вышли из помещения", – уверял волонтер возле участка №800905 на улице полковника Шутова, 13.

Журналист Obozrevatel не голосовал на этом участке, однако опрос прошел. На следующих двух – листок-опросник ему выдали сразу, несмотря на то, что он даже не заходил в помещение избирательного участка.

"Банальный фейк"

Именно "банальным фейком" Артем Гагарин назвал случай в Хмельницком, когда один человек заполнил сразу 7 опросников и бросил их в ящик волонтеров.

Во время нашего эксперимента мы действительно не смогли проголосовать семь раз на одном участке, так как не ставили перед собой такой цели. Однако нашему журналисту удалось проголосовать на 5 разных участках, причем по адресу ул. Олексы Тихого, 57 сделать это удалось дважды, а бюллетень выдавал один и тот же волонтер.

Можно ли считать опрос репрезентативным?

Офис президента четко отметил, что кампания "5 вопросов президента" – это не референдум, а обычный опрос, который даст возможность "засвидетельствовать общественное мнение без ее корректировки различными ангажированными" экспертами "и политиками с более чем 20-летним стажем манипуляции народными ожиданиями".

Однако в ходе опроса волонтеры не спрашивали возраст, уровень образования и другие статические данные респондентов, из-за чего невозможно сформировать социологическую выборку граждан, которая отражала бы настроения всего общества.

Кроме того, нашему журналисту удалось взять "бюллетень" на одном избирательном участке и бросить его в урну волонтера на другом. Во всех 4 "бюллетенях", которые журналист бросил в волонтерские ящики, были ответы лишь на некоторые вопросы, а некоторые пункты намеренно оставались пустыми. Одну анкету мы разорвали сразу на избирательном участке. Можно ли при таких условиях установить реальное количество лиц, прошедших опрос?

Также непонятно, каким образом происходит подсчет голосов, ведь само анкетирование проводилось по заказу политической партии "Слуга народа".

Все перечисленное, включая то, что один человек прошел опрос сразу на 5 участках, свидетельствует о том, что кампания "5 вопросов президента" не может считаться репрезентативной и "засвидетельствовать общественное мнение".