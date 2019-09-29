Главная Новости
29 сентября • обновлено в 12:04
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Украина запустит перевозки на админгранице с Крымом: как это будет

8.1т Читать материал на украинском

Между аннексированным Крымом и материковой Украиной возобновят транспортное пассажирское сообщение.

Подробности инициативы раскрыл в интервью "Радио Свобода" министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Министру был задан вопрос, появятся ли на КПВВ на админгранице с Крымом автостанции, и станут ли возможными легальные перевозки пассажиров от и к админгранице с Крымом.

Новости
"Вина оккупантов": ситуация с водой в аннексированном Крыму ухудшилась

"КПВВ, конечно, мы строим. Сейчас там из-за определенных проблем передали это строительство и заказчиком стала "Укрзалізниця". Они сейчас занимаются строительством этого проекта", – сообщил он.

Украина запустит перевозки на админгранице с Крымом: как это будет

dpsu.gov.ua

"Я думаю, что своевременно, как была поставлена президентом задача, это все построится – КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Сервисная часть там также будет построена. И будут там соответствующие станции. Ну, а уже конкурсы на перевозчиков будет проводить местная власть также при нашем участии", – отметил министр.

На уточняющий вопрос, планируются ли официальные перевозчики, Криклий ответил: "Обязательно".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал, во сколько обходится Кремлю содержание аннексированного Крыма.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия Крыма Блокада Крыма
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
82
6
Смешно
28
Интересно
10
Печально
23
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Крым встретит поезда с большой земли обновлённым вокзалом.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
voznyk ruslan
voznyk ruslan
Правильно, людям потрібно, щоб удобніше було в порівнянні
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Белов Юрий
Белов Юрий
Хтось хоче в ліфті проїхати на зустріч з кобздоном.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Блоги / мнения

ads pixel