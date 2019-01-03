Украина закрыла избирательные участки в России: названа причина

У ликвидации всех украинских избирательных участков на территории России есть несколько весомых причин, самая главная из которых — угроза безопасности участников голосования.

РФ является страной-агрессором для Украины, что еще больше усугубляет возможность избирательного процесса для украинских граждан на ее территории, написал в своей колонке для "Украинской правды" министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Нужно быть неизлечимо наивным, чтобы поверить, что ФСБ и другие российские институции не станут влиять на украинские выборы на собственной территории... Главный мотив, который обусловливает закрытие участков в России — это, безусловно, безопасность", — подчеркнул глава МИД Украины.

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Из-за огромного количества пропаганды и подогревания градуса антиукраинских настроений в России нельзя гарантировать отсутствие провокаций.

"Пострадать могут и украинские избиратели, и наши сотрудники, и здания дипломатических учреждений. Кроме того, можно не сомневаться, что все, кто примут участие в голосовании, обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют стать жертвами репрессий", — пояснил Павел Климкин.

Он обратил внимание, что все украинцы, временно находящиеся на территории России, смогут проголосовать в Украине по месту постоянного жительства.

Выборы Апостроф

Как писал OBOZREVATEL, центральная избирательная комиссия Украины закрыла участки для голосования на территории России. Таким образом ЦИК перенесла 5 избирательных участков, которые находились на территории Российской Федерации, в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.