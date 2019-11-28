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29 ноября • обновлено в 11:10
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Украинцы массово разочаровались в Зеленском, Кабмине и Раде: результаты опроса

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В Украине существенно снизился уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому, новой Верховной Раде и Кабинету министров.

Об этом свидетельствуют итоги опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного в период с 20 по 24 ноября.

Так, 53% респондентов полагают, что президент Зеленский является более эффективным по сравнению с предыдущей властью. В то же время каждый третий украинец придерживается противоположного мнения, а примерно каждый четвертый считает, что в Украине с приходом Зеленского ничего не изменилось.

Новости
Рейтинг недоверия украинцев к Зеленскому вырос вдвое – опрос

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот видео

Что касается нового созыва Верховной Рады, то ее назвали более эффективной, чем предыдущая, лишь 34% опрошенных. А каждый третий участник опроса полагает, что никаких изменений не видно. Еще 17% украинцев назвали ее менее эффективной, чем старый состав парламента.

Оценивая качество работы нынешнего Кабмина под руководством Алексея Гончарука, лишь 27% назвали его более эффективным, чем правительство Владимира Гройсмана. При этом каждый третий респондент не увидел никаких позитивных подвижек, а каждый пятый и вовсе назвал Кабмин новой власти худшим, чем предшественники. Более того, почти четверть украинцев и вовсе не смогли оценить работу правительства Гончарука.

В Украине падает доверие к власти Зеленского

В Украине падает доверие к власти Зеленского

"Рейтинг"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • падение уровня доверия к Зеленскому зафиксировал и опрос КМИС. Согласно его итогам, если в сентябре украинцы показывали позитивное отношение к главе государства на уровне 72% опрошенных, то уже в октябре рейтинг составил 66%. В ноябре уровень доверия к Зеленскому составил 64%, а в конце месяца уже всего 52%.

  • Кроме того, в два раза увеличилось количество украинцев, которые негативно относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Владимир Зеленский Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Верховная Рада Украины рейтинг
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Думаю у припиЗЕдента такая же популярность как у Чаушеску перед казнью.
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Перепил Недо
Перепил Недо
Цей опит - спроба показати забруднені труси -чистими. Українці не можуть ставити плюси зраднику із шапіто.
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Гавриш Роман
Гавриш Роман
Для кого нужны эти соц опросы? Они рассчитаны на дурачков, опросили пару сотен людей, конечно если вообще опрашивали, вывели непонятный процент и теперь вливают кому-то угодную позицию в воспаленные мозги. Это ничто иное как манипуляция массами, которые не способны думать...
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Гавриш Роман, то есть, происходящего сегодня в стране вам мало? Вы сами не видите, куда Зе ведёт страну? Что происходит вокруг вас? Смотрите сами.
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