Украинцы массово разочаровались в Зеленском, Кабмине и Раде: результаты опроса

В Украине существенно снизился уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому, новой Верховной Раде и Кабинету министров.

Об этом свидетельствуют итоги опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного в период с 20 по 24 ноября.

Так, 53% респондентов полагают, что президент Зеленский является более эффективным по сравнению с предыдущей властью. В то же время каждый третий украинец придерживается противоположного мнения, а примерно каждый четвертый считает, что в Украине с приходом Зеленского ничего не изменилось.

Владимир Зеленский Скриншот видео

Что касается нового созыва Верховной Рады, то ее назвали более эффективной, чем предыдущая, лишь 34% опрошенных. А каждый третий участник опроса полагает, что никаких изменений не видно. Еще 17% украинцев назвали ее менее эффективной, чем старый состав парламента.

Оценивая качество работы нынешнего Кабмина под руководством Алексея Гончарука, лишь 27% назвали его более эффективным, чем правительство Владимира Гройсмана. При этом каждый третий респондент не увидел никаких позитивных подвижек, а каждый пятый и вовсе назвал Кабмин новой власти худшим, чем предшественники. Более того, почти четверть украинцев и вовсе не смогли оценить работу правительства Гончарука.

В Украине падает доверие к власти Зеленского "Рейтинг"

Как сообщал OBOZREVATEL:

падение уровня доверия к Зеленскому зафиксировал и опрос КМИС. Согласно его итогам, если в сентябре украинцы показывали позитивное отношение к главе государства на уровне 72% опрошенных, то уже в октябре рейтинг составил 66%. В ноябре уровень доверия к Зеленскому составил 64%, а в конце месяца уже всего 52%.

Кроме того, в два раза увеличилось количество украинцев, которые негативно относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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