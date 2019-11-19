Главная Новости
19 ноября • обновлено в 14:32
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Все статьи автора

Украина потерпит поражение по всем направлениям

6.8т

"18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины", - говорится в сообщении МИД РФ, которым говорит главная лошадь Кремля. В МИД РФ отметили, что их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется.

Так, с этого места помедленее. На ответственное хранение??? Шта?(с)Царев. На какое ответственное хранение? Россия должна была выполнить требование международного морского трибунала. В ОП об этом не знали? Или может в нашем МИДе об этом не знали? Где официальная реакция со стороны наших дипломатов? Или они не понимают к чему может привести подобная формулировка? Так я сейчас объясню.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая этого года вынес приказ о применении обеспечительных мер.

Подпунктом 1 (а) пункта 124 данного приказа установлена обязанность Российской Федерации незамедлительно вернуть Украине два малых бронированных артиллерийских катера "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны-Капу".

Подпунктом 1 (b) пункта 124 приказа установлена обязанность Российской Федерации незамедлительно вернуть в Украину 24 членов экипажей захваченных военных кораблей.

Подпунктом 1 (с) установлена взаимная обязанность Украины и Российской Федерации воздержаться от любых действий, которые могут осложнить или продлить спор, разрешаемый трибуналом.

Новости
"Слуги" не были шокированы, что казна пустая, а на пороге война

В начале сентября военнопленным украинским морякам была изменена мера пресечения и они смогли вернуться в Украину. Таким образом подпункт 1 (b) приказа трибунала российскими властями был выполнен.

То же самое касается подпункта 1 (a), о возвращении кораблей. Ведь корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны-Капу" вернули Украине. Теперь Российская Федерация сможет предоставить отчёт трибуналу ООН о выполнении двух пунктов майского приказа.

А затем, когда в ближайшее время трибунал будет рассматривать это дело, то представители РФ будут предъявлять в оправдание своих действий тот факт, что Украина приняла НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ вещдоки по преступлению, которое совершили моряки. Для нас это чушь, а для суда будет аргументом. Ведь Украина согласилась с тем, что это вещдоки правонарушения, когда взяла их НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ. И промолчала.

Что касается третьего пункта, то, поскольку арбитраж трибунала будет рассматривать, в том числе, и вопрос иммунитета украинских военных судов и членов их экипажей, то производство по уголовному делу в Российской Федерации о незаконном пересечении границы группой лиц является длящимся нарушением иммунитета украинских военных судов и членов их экипажей и безусловно осложняет спор, рассматриваемый Международным трибуналом ООН по морскому праву. Но это не повод помогать российской стороне с их защитой.

Новости
"Можем сдать Украину Путину, а можем не сдавать. Кто больше?"

Я понимаю, что сейчас Владимир Зеленский готов на холодную воду дуть, чтоб не сорвалась его встреча с Путиным в Нормандском формате. И поэтому он идет на все требования с российской стороны. Но это не повод для того, чтоб ослаблять позицию Украины во всех иных процессах. Россия методично использует все юридические нюансы для того, чтоб усилить свою позицию и обезопасить себя от ответственности в любых международных судах, а Украина, своей пассивной позицией, ей в этом помогает. Но руководство Украины должно осознать, что эта тактика порочна и принесёт лишь поражение на всех направлениях. И глядя на возможное ближайшее противостояние в переговорах Путина и Зеленского, я не испытываю особенного оптимизма. Потому, что когда ты методично осознанно или не осознанно проигрываешь в мелочах, то о глобальной победе можешь не мечтать. Это шахматы, а не "чапаев". Но, к сожалению, не все в высших эшелонах власти это понимают. А расхлебывать придется нам. Всем нам.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Новости России Керченский пролив
Источник
Источник: Facebook Борислава Березы
Поделиться в Facebook
21
Комментарии
19
23
Смешно
14
Интересно
64
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Куреза Александр
Куреза Александр
КазлАМордым было указанно трибуналом на немедленное возвращение военных и кораблей, в противном случае санкции и аресты по всему Миру! Вот путлер и пукнУл от страху...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Hecke Josef
Hecke Josef
а зеленое...разве что-то понимает?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Алоизович Петр
Алоизович Петр
Дерево, ты забыло, что мокряков тоже не просто так вернули. А в рамках обмена
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги