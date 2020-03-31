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31 марта • обновлено в 18:29
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Украину ждут новые выборы, к власти придут "мужики" – экстрасенс

3.2т
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Экстрасенс и политолог Сабухи Иманов заявил, что уже в апреле в Украине могут объявить президентские, а затем и парламентские выборы.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL. По его ощущениям, все начнется еще в конце марта (интервью записывалось несколько дней назад – Ред.).

По убеждению Иманова, вероятная смена власти будет происходить в два периода: сначала на несколько месяцев придут одни люди, а позже совсем другие.

Украину ждут новые выборы, к власти придут "мужики" – экстрасенс

"Частично это будут люди, скажем так, тимошенковские, частично медведчуковские. Они пробудут 2-3 месяца, а может, и меньше. Когда наступят выборы, то этих просто не изберут. Выберут других. В результате из тех, кто сейчас у власти, вообще никто не останется", – отметил экстрасенс.

По его словам, смена власти пройдет "без крови", а нынешние топ-чиновники убегут за границу.

Относительно того, кто будет возглавлять страну после больших изменений, экстрасенс отметил, что, вероятно, это будут "мужики". "Мужик будет какой-то. Скорее даже так – мужики", – добавил он.

Иманов также отметил, что предшествовать такому сценарию, будет "принятие какого-то закона". Отметим, что Верховная Рада ночью 31 марта принял сенсационное решение – запустила рынок земли.

Полную версию интервью читайте утром 1 апреля на OBOZREVATEL.

Как сообщалOBOZREVATEL, эксперт по конституционному праву Александр Москалюк заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может инициировать досрочные выборы в Верховную Раду в конце 2020-го или в 2021 году.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
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россия1 москва1
россия1 москва1
ну наконец-то! украина спасена!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Нам нужен гарант Конституции, а зеленую соплю под суд, пусть отвечает
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Перемога скоро
Перемога скоро
Кастрюлеголовые, а у вас до сих пор перед Новым годом показывают всяких мольфаров, которые рассказывают, что в следующем году вукраину ждёт большая перемога? :)
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