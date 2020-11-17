Украину ждут досрочные парламентские выборы весной 2021 года, – политолог

Отсутствие доверия между Кабинетом министров и Верховной Радой на фоне плохой коммуникации власти с обществом спровоцировали политический кризис, который может разрешиться досрочными парламентскими выборами весной 2021 года.

Об этом в комментарии изданию "Телеграф" заявил политический аналитик Анатолий Октисюк. По его словам, рейтинг "слуг народа" сгорает не по дням, а по часам.

"Первая проблема – кризис доверия между Кабмином и Верховной Радой в вопросе карантина. Парламент и монокоалиция пытаются взорвать свое же правительство, чтобы получить какие-то баллы перед избирателями", – сказал эксперт.

Он отметил, что такая ситуация усугубляет политический кризис, который нарастает.

По мнению Октисюка, причиной протестов представителей мелкого бизнеса под стенами Верховной Рады стала плохая коммуникация между властью и общественностью.

Аналитик отметил, что ФОПы переживают за свой бизнес, поскольку их поставили перед фактом карантинных ограничений, не дав подготовиться.

"Некоторые нардепы обещают отменить карантин, но из этого ничего не получается. В результате тоже есть кризис, который ведет к противостоянию с улицей", – пояснил эксперт.

По его словам, уже нет сомнений в том, что такая ситуация выльется в досрочные парламентские выборы в следующем году, ориентировочно в апреле-мае.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 17 ноября, в Киеве около Верховной Рады собрался масштабный протест, в ходе которого прошли столкновения и задержания. Предприниматели и активисты движения "SaveФОП" выступили против законопроекта, который вводит обязательное использование кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.