Украину ждет крупное разочарование – сокурсник Путина

Российская делегация в ПАСЕ в конце июня вернула себе право голоса и теперь может блокировать все решения, которые невыгодны Кремлю и России в целом.

Кроме этого, на Западе все чаще слышны разговоры о том, что санкции против РФ хорошо бы отменять, да и вообще нужно начинать какой-то диалог с Россией.

Во многом Украина сама виновата в этих процессах, утверждает Юрий Швец. Он специализируется на международном праве. Когда-то был аккредитован при госдепартаменте США, освещал советско-американские отношения и занимался вопросами контроля над вооружениями.

В целом Швец – бывший советский разведчик, сокурсник Владимира Путина по институту КГБ. 25 лет назад он эмигрировал в США и теперь занимается аналитикой по бизнес-разведке.

OBOZREVATEL публикует первую часть интервью, в которой Юрий Швец захотел рассказать о провалах Украины в международной политике и объяснил, можно ли еще предотвратить их последствия.

– Российская делегация не просто вернулась в ПАСЕ, она вернулась туда, по сути, на своих условиях. Почему на Западе это допустили?

– Решение ПАСЕ – это грязное пятно на репутации этой организации, которое войдет в историю и останется на ней, пока она будет существовать. С другой стороны – это удар по национальным интересам Украины. Но когда происходит такой крупный провал, нужно начинать анализ причин с себя, а уже на следующем этапе думать о внешних обстоятельствах и действиях внешних сил. А сразу поднимать крик, что все козлы и продались Путину – это верный путь к новым провалам.

Юрий Швец Korrespondent.net

Я считаю, что к такому решению ПАСЕ в значительной степени привела бездеятельность украинского МИДа в течение последних пяти лет. У Климкина блестящее образование, но его пребывание на посту министра иностранных дел еще раз подтверждает, что каждый должен заниматься своим делом профессионально.

За время своей работы он не провел ни одного профессионального совещания, что само по себе странно, ведь страна находится в состоянии войны, а внешняя политика – это продолжение войны другими методами и средствами. Его даже собственные подчиненные всерьез не воспринимали. Что уж говорить о международной аудитории. Главный результат его руководства МИДом Украины весьма печален: на настоящий момент, с точки зрения международного права, РФ практически чиста. Она не агрессор, то есть не международный преступник.

– Но Россия совершает агрессию против Украины уже шестой год.

– Да, это чудовищное преступление Россия совершает еще с 2014-го года. Аншлюс Крыма и вторжение в Донбасс – это не просто агрессия против Украины. Россия фактически разрушила всю систему коллективной безопасности в Европе, как она предусмотрена Заключительным Актом совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанному в 1995 году в Хельсинки. Она также нарушила фундаментальный принцип международного права – отказ от изменения государственных границ насильственным способом. Тем самым РФ совершила тяжкое преступление против всей Европы.

Необходимо было немедленно ставить вопрос о признании ее агрессором, то есть международным преступником, на основании резолюции ООН № 3314. В этом документе есть все необходимые для этого основания. Тогда не надо было бы каждые полгода униженно просить Европу и США сохранять санкции против Москвы. Они были бы обязаны это сделать. Да и полезным идиотам Кремля в ПАСЕ было бы не так просто голосовать о возвращении туда страны-преступника. Но МИД Украины пребывало в состоянии длительного летаргического сна.

Да, в 2015 году Рада приняла какое-то решение, где объявила Россию агрессором. Но это не документ международного права. Кроме того, чего ждали целый год?

Только осенью 2017 года ведомство г-на Климкина надумало что-то произнести в ООН насчет агрессии России, но сделало это крайне невнятно: попросило подтвердить в резолюции роль России как агрессора. На что Секретариат ООН разъяснил, что подтвердить можно только то, что уже было, а Украина за предыдущие три (!) года ни разу не ставила вопрос о признании РФ агрессором.

Наконец, в декабре 2017 года ООН назвала РФ "оккупирующей державой". Но такого преступления в международном праве нет, а значит, и наказания тоже.

– Разве Совбез ООН не отверг бы такое предложение? Голосов не хватило бы, да и сама Россия разве не подкупала бы там всех подряд?

– Кроме Совбеза есть еще Генеральная ассамблея ООН. Кроме того, если против тебя совершено преступление, ты должен об этом заявить. Если ты не говоришь, что против тебя совершена агрессия, значит, у тебя все в порядке и ты отдаешь инициативу другим странам, даешь им возможность как угодно интерпретировать действия РФ. Что сейчас и происходит. Все эти разговоры о якобы гражданской войне на востоке Украины – это следствие бездеятельности МИДа.

ООН 5 канал

Выдумывать себе оправдания собственной бездеятельности – позиция лузера. Если ничего не делать, так точно ничего не будет. В стране идет война, льется кровь, гибнут тысячи людей. В этих условиях Украина должна была бить во все колокола, задействовать все возможности, но "колокол" МИДа упорно молчал.

И как результат, повторяю, несмотря на агрессию РФ против Украины, несмотря на вопиющие нарушения фундаментальных принципов международного права, аннексию Крыма и оккупацию части восточной Украины, – на данный момент РФ чиста перед международным правом.

Это провал на внешнеполитическом фронте Украины. Теперь можно заламывать руки, камлать о "зраде" и некомпетентности нового президента, но для меня фактом является то, что в течение предыдущих пяти лет внешнеполитическая работа Украины была парализована и этот паралич был явно в пользу России.

– То есть в этой ситуации виновен украинский МИД?

– Не только. Но посмотрите на работу российского и украинского МИДов. Да, Лавров несет пургу, но он несет ее каждый день, забивая новостные ленты словоблудием. Захарова, эта Манька Облигация российского МИДа, тоже регулярно что-то трещит. В целом они постоянно наполняют звуками новостные каналы в соответствии с заветами доктора Геббельса. А Климкин, как черт из табакерки, выскочит раз в месяц, что-то брякнет – и назад обратно. Все это вело к последовательной сдаче внешнеполитических позиций, которые получила Украина в 2014 году в результате агрессии со стороны России.

– Кстати о санкциях. Недавно ЕС продлил эти ограничения еще на полгода, но в целом на Западе мелькают разговоры, что хорошо бы санкции начинать отменять.

– Об этом я и толкую. Американцы и европейцы ведь не дураки. Они смотрят на статистику. За 2017 год товарооборот между Украиной и Россией увеличился почти на 20%, а в 2018-м он увеличился еще на 16,5%. Прежде всего за счет нефтепродуктов. А кто занимается нефтепродуктами в Украине? Это же ни для кого не секрет. На Западе знают, что Медведчук, кум Путина, еще как минимум полтора года назад крупно заявил себя на рынке нефтепродуктов Украины. О таких фактах Россия только мечтать может.

Владимир Путин и Виктор Медведчук Телеканал 24

Путин и его агентура на Западе теперь заявляют европейцам: вы потеряли 240 миллиардов из-за санкций, за идею боретесь, а вот Украина, особенно конкретные лица в ее руководстве, без лишнего шума делают гешефт. Понимаете, в чем проблема? Россия по сравнению с Украиной - большая страна. У нее есть армия, нефть и газ, много денег, которые используются для коррупции. У нее есть ядерное оружие. Всего этого нет у Украины. Но у Украины, как жертвы агрессии, все еще есть мощное моральное превосходство.

Симпатии к более слабому, к жертве, всегда сильны среди избирателей западных стран, от которых зависят их правительства. Но это преимущество нужно беречь и профессионально использовать. Нельзя быть жертвой наполовину, как нельзя быть наполовину беременной. Поэтому нельзя требовать что-то у ЕС и ПАСЕ, одновременно втихаря набивая свои карманы на тайных сделках с агрессором. И сколько не кричите, как на последнем заседании ПАСЕ, – "Что вы делаете?! Это ганьба! Мы будем бойкотировать!" – но все вышеперечисленное помогло Путину, его МИДу и спецслужбам убедить конкретные европейские страны: мол, "хохлы" это делают, а вы почему должны страдать?

Вся мерзость ситуации состоит в том, что люди ценой жизни на поле боя завоевывали моральный авторитет Украине, а ее "влада" потом втихаря за "бабки" его продавала.

– Вы хоть и родились в Украине, но уже давно, еще с 93-го года, живете в США. Почему вы так беспокоитесь украинскими вопросами?

– Наверное, это зов предков. У меня сердце кровью обливается, когда я смотрю на ваши революции. Америка была влюблена в Украину, в украинский народ, сколько было здесь заявлений по этому поводу. Помню, приехал сюда только что избранный президент Ющенко. Громадный зал, бурные аплодисменты, у собравшихся глаза горят от надежды на будущее. И все это было бездарно профукано, если не сказать более грубо. Последний Майдан – это уже кровь Небесной Сотни, 13,5 тысяч погибших в восточной Украине. Это крупнейшие потери страны после Второй мировой войны. И чем это закончилось?

Когда Украина объявила о своей независимости в 1991-м, я там был. Как сейчас помню колоссальное воодушевление народа. Тогда в Украине было сконцентрировано 37% экономического потенциала СССР, 42% потенциала ВПК. Считалось, что по основным экономическим показателям Украина близка к Франции. Народ мечтал: сейчас перестанем кормить москалей, 4-5 лет поднапряжемся и заживем как во Франции. Прошло 28 лет, и Украина рухнула от уровня самой развитой республики СССР до самой бедной страны Европы. Я не помню ничего подобного в новейшей истории человечества.

Вспомните, после 1945 года Япония и Германия восстают буквально из пепла и превращаются в ведущие экономики мира. За такое же время СССР восстановился после разрухи и начал ракеты в космос запускать. А в Украине со времен независимости произошла катастрофа в мирное время.

Есть такая аксиома, что каждая страна такая, какая у нее элита. Так вот: то, что произошло с Украиной за последние 28 лет, это сделала с ней ее так называемая элита. Это ж какое IQ надо иметь, чтобы такое сотворить с собственной страной!

Август 1991 год "Страна"

Эта компрадорская, то есть продажная, "элита" – главный враг украинского народа после Путина. Ее отличает две характерные черты: патологическая жадность и вопиющая некомпетентность.

Если страна хочет выжить, эту с позволения сказать "элиту" нужно гнать пинками, мокрыми тряпками и грязным веником.

Поэтому для меня Зеленский – это исторический шанс для глобальной зачистки компрадорской "элиты". Верю ли я в успех? Пятьдесят на пятьдесят. Может, будет, а может, и нет. Но мне совершенно ясно, что при другом исходе президентских выборов шансов вообще не было бы никаких.

Тем временем хочу заранее предупредить, что Украину ждет еще одно крупное разочарование на международном уровне.

– Какое?

– Я имею в виду иск против РФ в Гааге о борьбе с финансированием терроризма. В условиях, когда г-н Климкин самоустранился от управления МИДом, некоторые его заместители приобрели автономность. Иск в Гааге попал в сферу деятельности мадам Зеркаль, которая его успешно завалила.

Помните, в свое время было с помпой объявлено, что Украина подала в Гаагский суд иск против РФ: 17,5 тысяч страниц, 90 кг документов неопровержимо свидетельствующих, что Россия финансирует терроризм! Я посмотрел эти документы и должен сказать, что этот иск уже фактически проигран.

Вся документация, подготовленная под руководством мадам Зеркаль по этому делу, включает меморандум на 446-ти страницах, который описывает обвинения в адрес РФ, и приложения примерно на 17-ти тысячах страниц, которые эти обвинения должны обосновать. Так вот, в меморандуме непосредственно финансированию Россией терроризма посвящено всего 6 страниц. Все остальное – это, как говорится, информационный шум.

Например, рассказывается о нелегальных поставках Россией оружия на Донбасс, в том числе систем "Град", "Смерч", "Бук" и других. Все это действительно свидетельствует о агрессии РФ. Но причем тут финансирование терроризма? У меня вообще вопрос возник: читали ли замминистра Зеркаль и ее помощники текст конвенции, в которой в первой же статье говорится о том, что речь идет о финансовых инструментах помощи террористам, а не о "железках"?

Далее, даже те крупицы реальных доказательств, которые можно использовать для обвинения России в финансировании терроризма, были закопаны в 17-ти тысячах страниц. Их нужно было выставить на первый план, чтобы они кричали о себе, а их закопали в 90 кг макулатуры и еще с гордостью сообщили об этом в СМИ. Кто их там искать будет?

Поэтому Суд уже сообщил, что Украине не удалось доказать серьезность своих обвинений в адрес России о финансировании терроризма. Теперь можно вести дебаты по этому иску 7 или 27 лет, но, согласно регламенту Суда, новые доказательства предоставлять уже нельзя, и Украине придется оперировать только тем, что она уже представила и что Суд не убедило. Фактически это провал.

– То есть суд в Гааге уже не признает то, что Россия финансирует терроризм?

– Практически шансы на победу в Гааге по этому делу близки к нулю. Но меня поразило даже не это. Проблема гораздо глубже. Сделав из иска по финансированию терроризма "глухаря", команда г-жи Зеркаль приложила титанические усилия, чтобы не допустить аналогичных исков против РФ в других инстанциях. А такие возможности есть.

Так, существует практика подачи гражданских исков со стороны родственников жертв террористических актов в американских и других иностранных судах. Помните террористический акт с самолетом в небе над Локерби? Тогда режиму Каддафи пришлось выплатить родственникам погибших порядка 2,5 миллиарда долларов.

Террористический акт 11 сентября совершили граждане Саудовской Аравии. Да, саму страну не обвинили в совершении теракта, но американские суды заставили ее платить огромные суммы пострадавшим и родственникам погибших. Есть и другие успешные дела подобного рода.

Так вот, американские юридические фирмы, которые имеют успешный опыт в этом деле, изъявили желание подать иск против России в судах США по делу о сбитом малайзийском "боинге".

Более того, речь идет не только об иске в пользу родственников пассажиров MH17. Россия совершала теракты и против украинских граждан, и они тоже могли бы подать иски против РФ в американских судах.

Для этого нужно было, чтобы ведомство господина Климкина поделилось хотя бы частью доказательств, которые уже представлены суду ООН в Гааге и к которым российская сторона, то есть ответчик, официально имеет доступ.

Казалось бы, МИД Украины должен был обеими руками ухватиться за эту возможность, но не тут-то было. Мадам Зеркаль стеной стала на пути передачи этих материалов для использования в американских судах против РФ. То есть, повторяю, они известны России в лице ее МИДа, ФСБ, СВР, ГРУ, но они, по версии МИДа Украины, секретны для тех, кто хочет подать иск против РФ в США.

МИД Украины Антикор

– Странно. Почему же?

– Я подозреваю, что дело здесь даже не в политике, а в каких-то других, закулисных причинах. Думаю так потому, что иногда причины отказа – а они несколько раз менялись – из группы мадам Зеркаль были настолько откровенно нелепы, что свидетельствовали об отчаянном стремлении любой ценой, даже демонстрируя откровенную глупость, не допустить подачи иска против РФ в американских судах. Например, в одном из документов такой отказ объясняется статьей 222 УПК Украины – о недопустимости разглашения сведений досудебного расследования. Оцените полет мысли дипломатов! Материалы уже в суде, они известны стране-агрессору. Причем здесь досудебное расследование?!

Вот такие "талейраны" защищают внешнеполитические интересы Украины. Сначала иск к РФ о финансировании терроризма превратили в "глухаря", а теперь делают все возможное, чтобы не допустить исков против агрессора в других юрисдикциях. У меня вопрос: на кого работает мадам Зеркаль?

Мало того, мои источники из украинского МИДа, которым я верю, утверждают, что по крайней мере две трети средств, которые Украина выделила на судебный иск в Гааге, были раздерибанены.

Рассказываю об этом потому, что считаю это вопросом национальной безопасности. Надеюсь, что соответствующие украинские контролирующие органы обратят на это внимание и проведут аудит деятельности этой группы, а заодно проверят, не сидели ли близкие к членам группы лица на газовых контрактах с РФ. Нравится вам это или нет, но эта группа объективно работала на высшие интересы Кремля. А вы расстраиваетесь, что Россия в ПАСЕ вернулась. Да ее руками замминистра Зеркаль от ответственности по финансированию терроризма почти уже отмазали!

Во второй части интервью OBOZREVATEL с однокурсником Владимира Путина Юрием Швецом читайте, сможет ли новая украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским, у которой нет политического опыта особенно в международной политике, справиться со всеми вызовами, нужно ли встречаться Зеленскому с Владимиром Путиным и что будет с самим российским президентом и его страной дальше.

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