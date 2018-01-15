"Украину засудят в Гааге": в плане возвращения Донбасса нашли неожиданную опасность

Украину могут засудить в Гаагском суде из-за законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Об этом на брифинге в ходе заседания согласительного совета заявил глава фракции "Самопоміч" Олег Березюк, передает корреспондент "Обозревателя".

"На заседании фракции "Самопоміч" мы очень внимательно изучим все нормы законопроекта о реинтеграции Донбасса. Поскольку уже есть много вопросов к итоговому тексту. Есть ряд сентенций, которые крайне вредны для украинского государства. И нормы, которые не создают для России как государства-оккупанта прецедент преступления, которое она совершила в отношении Украины", - заявил он.

Березюк рассказал, что отсутствие норм, по которым Россию можно будет признать страной-преступницей, лишает Украину возможности подать в суд на РФ и требовать компенсации.

"Тогда как в законе есть нормы, по которым на Украину могут подать в суд. Там есть нормы, по которым Украину могут судить в Гаагском суде на предмет нарушения прав человека", - предупредил он.

Также глава фракции отметил, что в законопроекте так и не прописана четкая дата начала аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

"Там есть отсылающие нормы. И все. Больше ничего нет. Ведь от даты оккупации зависит жизнь сотен тысяч людей. В том числе воинов ВСУ. Ведь если не будет определена дата оккупации, воины не смогут судиться в судах по закону мирного времени", - сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", законопроект могут принять уже во вторник, 16 января.