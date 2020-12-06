Украину уже начали готовить к жесткому карантину в январе, – Шмыгаль

В Украине не будут усиливать карантин до конца декабря, но собираются это сделать уже с начала января 2021 года. Сейчас чиновники совместно с руководителями местных администраций рассматривают варианты ограничений.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. В посте на Facebook он рассказал, чего ожидать украинцам после новогодних праздников.

По его словам, государство якобы "делает все, чтобы украинцы легче прошли зимние каникулы ради безопасности". В этом контексте он напомнил об одобренном Верховной Радой пакете законопроектов по поддержке людей и бизнеса в условиях усиленного карантина.

Пока же городские голоса и руководители ОГА поддерживают запрет или ограничение деятельности:

праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ – 100%;

музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга – 95%;

праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров – 90%.

В то же время чиновники на местах выступают за работу в период локдауна, хоть и с частичными ограничениями:

общественного транспорта (не более, чем количество сидячих мест);

заведений общественного питания (доставка или на вынос);

гостиниц (без зон развлечений и питания).

Премьер добавил, что полный перечень всех возможных карантина будут представлены на заседании правительства 9 декабря.

Напомним: ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил введение локдауна в декабре 2020 года. Он заверил, что больницы якобы способны сейчас справиться с нагрузкой больных коронавирусом.

Важно, что заявление гаранта совпало с информацией, полученной OBOZREVATEL, о намерении Зеленского дать возможность заработать во время новогодних праздников артистам, в том числе и "Кварталу 95". Именно поэтому жесткий карантин якобы введут в Украине не раньше начала января.

Что такое локдаун и что будет, если Украина от него откажется

Локдаун (англ. lockdown – блокирование) – запрет свободно входить или выходить из здания или конкретной зоны из-за чрезвычайной ситуации.

В странах, где вводится локдаун, полностью или частично ограничивают свободное передвижение и социальные контакты граждан.

При локдауне не работают практически все предприятия, учреждения и организации, в том числе образовательные, развлекательные, спортивные, заведения общепита (могут работать только на доставку или продавать еду на вынос) и т.д.

Сотрудников предприятий, организаций и учреждений максимально переводят на работу в онлайн-режиме.

Полный локдаун предусматривает закрытие границ, прекращение международного и междугородного сообщения, а также работу общественного транспорта в пределах населенных пунктов.

Эксперты практически единогласно заявляют, если в Украине срочно не ввести локдаун, то в декабре количество официальных случаев заражения будет достигать около 30 тыс. в день, а общее число жертв составит более 33 тысяч человек.

OBOZREVATEL ранее рассмотрел два сценария: введение локдауна в Украине с начала декабря и в конце месяца. И второй вариант оказался пугающим, что у ж говорить об отсрочке до начала января.

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