Украину уже начали готовить к жесткому карантину в январе, – Шмыгаль
В Украине не будут усиливать карантин до конца декабря, но собираются это сделать уже с начала января 2021 года. Сейчас чиновники совместно с руководителями местных администраций рассматривают варианты ограничений.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. В посте на Facebook он рассказал, чего ожидать украинцам после новогодних праздников.
По его словам, государство якобы "делает все, чтобы украинцы легче прошли зимние каникулы ради безопасности". В этом контексте он напомнил об одобренном Верховной Радой пакете законопроектов по поддержке людей и бизнеса в условиях усиленного карантина.
Пока же городские голоса и руководители ОГА поддерживают запрет или ограничение деятельности:
праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ – 100%;
музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга – 95%;
праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров – 90%.
В то же время чиновники на местах выступают за работу в период локдауна, хоть и с частичными ограничениями:
общественного транспорта (не более, чем количество сидячих мест);
заведений общественного питания (доставка или на вынос);
гостиниц (без зон развлечений и питания).
Премьер добавил, что полный перечень всех возможных карантина будут представлены на заседании правительства 9 декабря.
Напомним: ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил введение локдауна в декабре 2020 года. Он заверил, якобы больницы способны сейчас справиться с нагрузкой больных коронавирусом.
Важно, что заявление гаранта совпало с информацией, полученной OBOZREVATEL, о намерении Зеленского дать возможность заработать во время новогодних праздников артистам, в том числе и "Кварталу 95". Именно поэтому жесткий карантин якобы введут в Украине не раньше начала января.Что такое локдаун и что будет, если Украина от него откажется
Локдаун (англ. lockdown – блокирование) – запрет свободно входить или выходить из здания или конкретной зоны из-за чрезвычайной ситуации.
В странах, где вводится локдаун, полностью или частично ограничивают свободное передвижение и социальные контакты граждан.
При локдауне не работают практически все предприятия, учреждения и организации, в том числе образовательные, развлекательные, спортивные, заведения общепита (могут работать только на доставку или продавать еду на вынос) и т.д.
Сотрудников предприятий, организаций и учреждений максимально переводят на работу в онлайн-режиме.
Полный локдаун предусматривает закрытие границ, прекращение международного и междугородного сообщения, а также работу общественного транспорта в пределах населенных пунктов.
Эксперты практически единогласно заявляют, если в Украине срочно не ввести локдаун, то в декабре количество официальных случаев заражения будет достигать около 30 тыс. в день, а общее число жертв составит более 33 тысяч человек.
OBOZREVATEL ранее рассмотрел два сценария: введение локдауна в Украине с начала декабря и в конце месяца. И второй вариант оказался пугающим, что у ж говорить об отсрочке до начала января.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Министр Кабинета министров Олег Немчинов заверил, что до конца 2020 года Украина не вернется в карантин выходного дня для сдерживания распространения коронавируса.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предположил, что во время локдауна, который Кабинет министров может ввести в начале января 2021, будут работать церкви, гостиницы и горнолыжные курорты.