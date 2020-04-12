Украину собирались спасать от коронавируса масками времен премьерства Тимошенко: в Госрезерве ответили на скандал

Медицинские маски, которые хранились на складах Государственного агентства резерва Украины, закупило еще правительство Юлии Тимошенко в 2009-2010 годах в период эпидемии свиного гриппа.

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Как рассказал в интервью OBOZREVATEL глава Госрезерва Ярослав Погорелый, эпидемия завершилась, и всех перестал интересовать вопрос наличия масок и их обновление.

Ярослав Погорелый

"Деньги на эти нужды не выделялись, а Министерство здравоохранения заявило, что не видит смысла хранить в Госрезерве "медицину". В мае 2019 года Кабинет министров Украины принимает решение о передаче всех медицинских товаров материального резерва Министерству охраны здоровья. Но так ничего и не передали, не знаю почему", – отметил он.

По словам чиновника, срок годности масок – 5 лет, поэтому в 2015 году он истек.

"Просроченные никто не хотел брать. Госрезерв с 2013 года 24 раза проводил аукционы по продаже медицинских масок, но потерпел фиаско. Никто не хотел их покупать. Агентство вело прямые переговоры с МОЗ. Они отвечали: "Нет, куда нам столько". Время тянулось", – продолжил Погорелый.

Он добавил, что в январе 2020 года, когда встал вопрос о подготовке к противодействию коронавирусу в Украине, правительство вспомнило, что в Госрезерве есть медицинские маски, и приняло решение ускорить передачу их Минздраву.

"11 февраля 2020 года мы подписали договор и подготовили все к отгрузке. Однако представители министерства приехали только через две недели. Фактически последнюю партию масок МОЗ забрал только 23 марта 2020 года", – подчеркнул глава Госрезерва.

По его словам, с точки зрения времени маски просроченные, но с точки зрения качества – они вполне готовы к использованию.

"Так, в одной из областей их отдали на экспертизу, чтобы понять, можно ли их носить, есть ли в этом смысл? Получили утвердительный ответ о том, что их вполне можно использовать", – заключил Погорелый.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк рассказала, что отправляла запросы в Госрезерв и в Министерство здравоохранения по поводу того, есть ли в Украине защитные средства на случай какой-то болезни. Оказалось, что в Украине их нет.

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