Украину "связывают": Пристайко рассказал, чего хочет Путин вместо "нормандского формата"

Россия не заинтересована в переговорах по ситуации в Украине в "нормандском формате" и ищет новые способы, чтобы отстрочить встречу.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он добавил, что лидеры Украины, Германии и Франции уже готовы к переговорам.

"На сегодняшний момент я не вижу заинтересованности России во встрече, она откладывается все дальше и дальше", – отметил Пристайко.

Владимир Путин

Глава МИД добавил, что президент России Владимир Путин хотел бы продолжения конфликта в Украине, который его устраивает.

"Те 1,5-2 миллиарда [долларов], которые он тратит, чтобы держать нас привязанными к себе... – это его устраивает", – сказал он.

Говоря о Франции и Германии, министр выразил мнение, что лидеры этих стран заботятся о том, чтобы "побыстрее закончить и возобновить business as usual".

"Если мы найдем среди этих разных подходов какую-то среднюю точку, где мы можем встретиться нашими интересами, – это будет лучшее, что мы можем вытащить от встречи людей, которые возглавляют четыре государства", – резюмировал Пристайко.

Вадим Пристайко DW

Напомним, недавно Вадим Пристайко заявил, что новый этап обмена пленными состоится уже на следующей неделе, то есть с 7 октября.

Он также подчеркнул, что у Украины есть не только план "А", но и секретный план "Б" по Донбассу.

Как писал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочный брифинг, на котором сообщил, что Украина согласовала, но не подписала "формулу Штайнмайера". Он пообещал, что "капитуляции не будет".

Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведения выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может требовать особого статуса для Донбасса.

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