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Украину приняли в один из ключевых органов ООН: что это значит

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Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций избрала Украину в состав Экономического и Социального Совета на период 2019-2021 годов.

Как сообщает в Twitter представительство Украины в ООН, решение принять Украину в ЭКОСОР поддержали 176 государств.

"Членство в ЭКОСОС будет способствовать реализации в Украине лучших мировых практик в сфере социально-экономических реформ", - прокомментировал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

ЭКОСОС является одним из шести ключевых органов ООН, который отвечает за координацию деятельности ООН и ее специализированных учреждений в экономической и социальной сферах. В ее состав входят 54 государств-членов ООН.

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В 2019 году Совет сосредоточится на развитии равноправного и инклюзивного общества, в частности, обеспечении гендерного равенства, усилении социальной защиты людей с особыми потребностями, улучшении гуманитарной ситуации в зонах конфликтов и тому подобное.

Последний раз Украина избиралась в состав ЭКОСОС на период 2010-2012 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Совбез ООН принял важное решение по Донбассу.

Персона
Владимир Ельченко
Место
Украина
Объект
ООН
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