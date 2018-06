Украину приняли в один из ключевых органов ООН: что это значит

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций избрала Украину в состав Экономического и Социального Совета на период 2019-2021 годов.

Как сообщает в Twitter представительство Украины в ООН, решение принять Украину в ЭКОСОР поддержали 176 государств.

"Членство в ЭКОСОС будет способствовать реализации в Украине лучших мировых практик в сфере социально-экономических реформ", - прокомментировал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

ЭКОСОС является одним из шести ключевых органов ООН, который отвечает за координацию деятельности ООН и ее специализированных учреждений в экономической и социальной сферах. В ее состав входят 54 государств-членов ООН.

В 2019 году Совет сосредоточится на развитии равноправного и инклюзивного общества, в частности, обеспечении гендерного равенства, усилении социальной защиты людей с особыми потребностями, улучшении гуманитарной ситуации в зонах конфликтов и тому подобное.

Последний раз Украина избиралась в состав ЭКОСОС на период 2010-2012 года.

