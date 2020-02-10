"Раковая опухоль": Украину предупредили, чем грозит сценарий "ПМР" для Донбасса

Если Украина, пытаясь реинтегрировать временно оккупированный Донбасс согласится на приднестровский сценарий, то сможет забыть о европейском будущем и членстве в НАТО.

Такой прогноз озвучил в статье для IPG советник директора Национального института стратегических исследований, украинский дипломат Андрей Веселовский.

По его словам, Россия будет активно навязывать именно такой шаблон "решения" конфликта, поскольку ей становится все сложнее терпеть международные экономические санкции из-за Донбасса, имидж агрессора, бюджетное содержание оккупированных территорий, расходы на силовой компонент и человеческие потери.

"Прежде всего такое "урегулирование" не позволит Украине вступить в Европейский союз и НАТО. Следовательно, даже если предположить, что огонь на линии разграничения прекратится, граждане смогут свободно перемещаться и установится режим обмена товарами и услугами, движение Украины по избранному ею пути остановится. Для украинцев – это их национальный выбор, а в самопровозглашенных "Л/ДНР", как и в Приднестровье, отвергают такое будущее", – предостерегает Веселовский.

Он подчеркнул, что для того, чтобы понять масштабы катастрофы, которая может случиться, стоит просто посмотреть на "Приднестровскую молдавскую республику" ("ПМР") спустя 30 лет после обретения ею "независимости".

Приднестровье ВВС

"Пытаясь склеить два берега Днестра, власти Кишинева по наущению из России согласились признать ее ("ПМР". – Ред.) равным партнером, вели переговоры, подписывали договоры и соглашения, рассчитывая, что так воссоздадут единую Молдову. Через три десятилетия оказалось, что нищий Тирасполь бравирует "независимостью", а судьбу Молдовы решают в Москве", – пишет дипломат.

Так, из живших в Приднестровье в 1991 году 600 тыс. человек осталась едва половина, доля ВВП в составе Молдовы уменьшилась вдвое, а демографический срез населения стал похож на пенсионный список. Ведь молодежь и умелые работники уезжают в Молдову (или транзитом в Румынию, а далее на Запад), Россию и Украину.

В придачу ко всему в "ПМР" расквартированы 2,5 тыс. военнослужащих РФ. За российский бюджет содержатся и силовые структуры: "милиция", "таможня", "пограничники", "безопасность". Поскольку с населения оккупантам взять особо нечего, они "отжимают" мелкий бизнес, давят на торговлю и занимаются "крышеванием" контрабанды.

"О подобной территории в составе своего государства, такой "обороне и безопасности" украинцы не мечтают. Сегодня Украина преодолела экономические, политические и социальные последствия оккупации Крыма и восточных районов, вышла на стабильный экономический рост, поборола инфляцию и повысила свой международный кредитный рейтинг. В стране происходят изменения, ведущие к европейской и евроатлантической интеграции", – напомнил Веселовский.

В частности, подчеркивает он, в Украине гармонизируется законодательство, растет товарооборот с ЕС, восстановленные вооруженные силы модернизируются по стандартам НАТО. Также ведется наступление на основную причину многолетнего отставания Украины от соседей в Центральной Европе – коррупцию, происходит очищение продажной судебной системы и борьба с полицейским произволом.

"ДНР" "Газета.Ру"

"Такие изменения не могут происходить в условиях "русского мира", воцарившегося в Приднестровье и пытающегося закрепиться в Крыму и на Донбассе. "Все это важно, зато в Приднестровье не стреляют!" – возразят оппоненты. Там не стреляют не от миролюбия. Во-первых, вооруженные силы "ПМР" превосходят молдавские и по количеству, и по вооружению. И это не считая российских солдат. Во-вторых, зачем стрелять, если тебя признают равным, а может, и более важным партнером? Если президент суверенной Молдовы приезжает в Приднестровье отмечать государственный праздник Российской Федерации?" – предупреждает о вызовах, стоящих перед Украиной в случае ее согласия на "приднестровский кейс", дипломат.

Он также акцентировал внимание на том, что ситуация на востоке Украины существенно отличается от нынешних реалий Приднестровья. Ведь из-за линии разграничения, несмотря на очередное "перемирие", бьет тяжелая артиллерия, системы залпового огня, танки, бронетранспортеры, минометы, пулеметы, снайперы и даже дроны, которые сбрасывают гранаты и мины-ловушки на позиции ОС. Кроме того, границу контролирует Россия.

"У граждан Украины нет оснований надеяться, что это 30-тысячное войско из российских офицеров, инструкторов, граждан-энтузиастов и местного беглого элемента завтра послушно сдаст оружие и разъедется. Есть вопрос и по торговле, которую якобы можно было бы вести с Донбассом в случае перехода на приднестровский вариант. Но в каком таможенном режиме может происходить торговля при неконтролируемой Украиной границе?" – задается вопросом Веселовский.

Вместе с тем он признал, что Украине обязательно нужно изучать кейс Приднестровья, чтобы не допустить его повторения на своей территории.

"На этом примере видно, как мирное толерантное население восточного берега Днестра годами пичкали сказками о жестокой румынизации их сограждан за рекой. Как забивают эфир российской пропагандой, а к "советским праздникам" ублажают стариков добавкой к пенсии в $10 "прямо из Москвы". Как зарабатывают на контрабанде, а полученное крадут и тратят на охрану украденного. Поэтому приднестровская модель смертельно опасна для государственности и общества. Это раковая опухоль на теле Молдовы, побороть которую сможет только сильная демократически избранная власть, свободная от коррупции, при широкой поддержке граждан", – пишет Веселовский.

"ЛНР" "Цензор.НЕТ"

Подытоживая, дипломат отметил, что в виду вышеперечисленного Украине идти по приднестровскому сценарию крайне опасно. По его словам, надеяться на то, что вооруженные формирования ОРДЛО перестанут стрелять и сами уйдут, нельзя. Равно, как и признавать самопровозглашенных марионеток чужого государства властью.

"Донбасс опять станет неотъемлемой частью Украины, когда на границу с РФ вернутся украинские пограничники, а на демилитаризированной земле заработают международные силы, долго и терпеливо восстанавливающие ее. Долго ждать? Да, наверное, не один год, и не в мечтах, а в трудах. Зато получится сильное демократическое европейское государство, а не чемодан без ручки", – резюмировал Веселовский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия видит для Донбасса будущее, схожее с развитием Приднестровья.

Журналист Роман Цимбалюк увидел в этом заявлении главы МИД России намек на то, что оккупанты планируют окончательно убить регион.

А бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука опасается, что Россия для создания на Донбассе "Приднестровья-2" может использовать идею президента Украины Владимира Зеленского относительно участия вынужденных переселенцев в переговорах в Минске.

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