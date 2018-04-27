США обвинили Украину в прославлении Бандеры: блогер указал на нюанс

Конгресс США обвинил Украину в прославлении Степана Бандеры и Романа Шухевича, которых он считает нацистскими коллаборационистами.

Однако у Штатов нет ни одного реального доказательства сотрудничества Бандеры, Шухевича, ОУН и УПА с нацистами, написал в своем блоге на "Обозревателе" блогер Юрий Гудыменко.

По его словам, весомым аргументом в пользу позиции Америки против украинских националистов могло бы быть заключение Нюрнбергского трибунала, но никаких подобных решений не было вынесено.

"Для этого идеально подошли бы решения и приговоры Нюрнбергского трибунала – единственного и самого весомого на международном уровне сборника документов, свидетельств и показаний о личностях и организациях, сотрудничавших с Рейхом. Во всех решениях Трибунала нет ни одного "против" украинских националистических организаций. Ни приговоров. Ни включения в список пособников нацистов. Ни осуждений. Ничего", ― написал Гудыменко.

Помимо этого, по словам Гудыменко, в Трибунале имеются сведения, о том, как нацисты приказывали уничтожать бандеровцев за их приверженность идее украинской независимости.

Как писал "Обозреватель", более 50 американских конгрессменов обратились в Госдепартмент с просьбой о дипломатическом давлении на Украину и Польшу из-https://www.obozrevatel.com/society/nizkij-uroven-vyatrovich-prokommentiroval-obvineniya-v-proslavlenii-natsizma.htmза антисемитизма.