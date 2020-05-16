Украину невозможно сбить с пути в ЕС и НАТО: Порошенко сделал сильное заявление

После Революции Достоинства в течение пяти лет Украина достигла беспрецедентного сближения с Европейским Союзом. Год назад команда пятого Президента Петра Порошенко передала эту эстафету, однако движения вперед нет. Об этом лидер "Европейской Солидарности" написал на своей странице в сети Facebook по случаю Дня Европы.

Украина достигла беспрецедентного сближения с Европейским Союзом Европейская солидарность

"В Революции Достоинства и войне с российским агрессором мы защитили свое законное право быть частью единой европейской семьи. Подписали и запустили выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС. Создали углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, открыв огромный европейский рынок для украинских экспортеров. Ввели безвиз. Словом, в течение пяти лет мы добились беспрецедентного сближения с ЕС", - напомнил Порошенко.

Вместе с тем пятый президент отметил отсутствие видимого продвижения Украины на пути в Европу в течение последнего года.

"Год назад - передали эту историю успеха как эстафетную палочку другой команде с надеждой и верой в преданность новой власти европейскому курсу Украины. Но, как видим, под лежачий камень вода не течет. Вроде все гладко. Заявления делаются правильные: и о ЕС, и о НАТО. Вот только движения вперед нет. А бег на месте означает постепенное сползание назад, в сферу российского влияния", - отметил политик.

Впрочем, по мнению Порошенко, никакие временные трудности не остановят европейской и евроатлантической интеграции нашего государства.

"Я убежден, что это - временные трудности. Время все и всех расставит по своим местам. Исторически Украину с дороги к членству в Евросоюзе и НАТО сбить уже невозможно. Потому что эта стратегия опирается на мощную общественную поддержку со стороны подавляющего большинства украинских граждан", - констатировал лидер "ЕС".

Порошенко поздравил украинцев с Днем Европы, неотъемлемой составляющей которой была, есть и будет Украина.

"Наше будущее - в Европейском Союзе, сильном союзе государств на нашей планете. Вступление в ЕС - это единственно верный курс развития государства и гарантия независимости, безопасности, территориальной целостности Украины и благосостояния украинцев. С Днем Европы, дорогие соотечественники!" - сказал пятый президент.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Петр Порошенко высказался о продлении запрета российских соцсетей. По его мнению, этот шаг помог лишить агрессора мощного оружия в гибридной войне против Украины.