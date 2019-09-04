Украину не хотят пускать в ЕС: Портников озвучил план действий

Украине важно серьезно готовиться ко вступлению в Европейский Союз, чтобы не остаться на задворках Европы, как того хотят пророссийски настроенные страны.
Такое мнение высказал в своем блоге для "Еспресо" украинский журналист Виталий Портников.
Так, он обратил внимание на слова президента Словении Борута Пахора о том, что Украине и Турции следует предоставить особый статус, однако в ЕС их включать не стоит.
Портников озвучил план действий по вступлению в ЕС
"В заявлении, которое может показаться всего лишь личным мнением руководителя одной из небольших стран Европейского Союза, важна тенденция. Важно именно стремление отрицать возможность вступления Украины в Европейский Союз, в отличие от соседних со Словенией стран Западных Балкан", – отметил он.
По словам Портникова, опасно и само сравнение Украины с Турцией. "Как известно, переговоры о вступлении в ЕС Турции продолжаются десятилетиями и сталкиваются с целым рядом непреодолимых препятствий. Это и состояние демократии и прав человека в стране, и фактическая оккупация турецкими войсками севере Кипра. Но никаких аналогичных проблем с нашей страной не существует", – пояснил он.
Журналист заявил, что таким образом Украину пытаются изобразить "больным человеком", который не может присоединиться к европейской семье. Однако причина слов лидера Словении – его желание тесно сотрудничать с Москвой.
"Украинцам важно понимать, что никто не возьмет нас в ЕС просто так, что к защите своего права на вступление в объединение нужно готовиться, его важно защищать", – подчеркнул Портников.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников предупредил, что если лидеры стран "Большой семерки" согласуют возврат России в этот клуб, они закроют глаза на то, что его представители обязательно должны быть приверженцами демократии.
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