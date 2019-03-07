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"Украину населили тараканы Пыни": Соколова рассказала, как Путин повлияет на выборы президента

13.4тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин обязательно повлияет на выборы президента Украины.

Такое мнение высказала украинская журналистка Янина Соколова в своей вечерней передаче. Она считает, что Россия попытается протолкнуть своих кандидатов.

"Повлияет ли Пыня на выборы в Украине? Повлияет! Вообще российская сторона путем своих инструментов, этих тараканов, которые населили сейчас информационное пространство и пространство кандидатов в президенты – мне не стоит вам объяснять, кто из этих товарищей пророссийский – это прямое влияние. Я уверена, что, когда мы будем находится на этапе выбора 31 марта и на самих выборах, – мы увидим результаты влияния, я в этом просто не сомневаюсь! Они попытаются выгодного им кандидата каким-то образом вывести в передние позиции. Получится ли? Подождем – увидим", – заявила она.

Янина Соколова

Янина Соколова

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Как сообщал OBOZREVATEL, в этой же программе Соколова рассказала о поездках в Россию.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Янина СоколоваВладимир Путин
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президента
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Andreevski Fndrei , ты тля хоть послушай что ваш Пушкин говорил об украинцах : "Мы получили от Украины всё, культуру , язык , музыку , философию , даже высокий стиль жизни . Возвратили же национальное угнетение и крепостничество . Не равноценный обмен . Для того чтобы нам получить право называться людьми, мы должны не одно столетие каяться перед Украиной и украинцами . А . С . Пушкин . Это он писал своей жене Наталье Гончаровой после визита к её украинским родственникам , она была правнучкой украинского Гетьмана Дорошенко .
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0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Тупое создание...Украинцы...Путин у вас...бог...Путину на вас дебилов накакать Вы там сами в жопу влезли и бродите внутри со свечкой нам на радость
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4
Ященко Олег
Ященко Олег
Andreevski Andrey, наконецто ты высрался, теперь подотрись написаным и подрочи на фото Пуки.
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2
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Andreevski Andrey, достаточно почитать твой комментарий, чтобы понять , кто тупой. В лучшем для тебя случае - программист, который тебя родил.))
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3
0
Батурин Юрий
Батурин Юрий
Да зачем эту тупую хабалку цитировать??! Кто она такая????
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Ященко Олег
Ященко Олег
Батурин Юрий, она та-которая такими как ты подтирается и радуйся что она "тупая", а то ты бы об ее попку мордой порезался.
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Батурин Юрий, а зачем же ты ее замечаешь?? Она НАМНОГО известнее тебя, гнида подмосковная.))
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