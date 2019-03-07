"Украину населили тараканы Пыни": Соколова рассказала, как Путин повлияет на выборы президента

Президент России Владимир Путин обязательно повлияет на выборы президента Украины.

Такое мнение высказала украинская журналистка Янина Соколова в своей вечерней передаче. Она считает, что Россия попытается протолкнуть своих кандидатов.

"Повлияет ли Пыня на выборы в Украине? Повлияет! Вообще российская сторона путем своих инструментов, этих тараканов, которые населили сейчас информационное пространство и пространство кандидатов в президенты – мне не стоит вам объяснять, кто из этих товарищей пророссийский – это прямое влияние. Я уверена, что, когда мы будем находится на этапе выбора 31 марта и на самих выборах, – мы увидим результаты влияния, я в этом просто не сомневаюсь! Они попытаются выгодного им кандидата каким-то образом вывести в передние позиции. Получится ли? Подождем – увидим", – заявила она.

Янина Соколова

Как сообщал OBOZREVATEL, в этой же программе Соколова рассказала о поездках в Россию.

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