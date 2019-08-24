Украину могут пригласить на следующий саммит G7: подробности

Глава Европейского совета Дональд Туск будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит Группы семи (G7).

Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции перед началом саммита в Биаррице, передает Breakingthenews.

"Если уж речь идет о повторном приглашении России, то я скажу, что причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны. Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7", — сказал Туск.

Дональд Туск Times

Он также заявил о том, что торговые разногласия и конфликты между странами-участницами Группы семи лишь усиливают и без того очевидные разногласия внутри "клуба".

"Торговые войны между участниками G7 приведут к еще большему снижению доверия между ними, при том, что оно и так не на высоком уровне", — предупредил он.

Встреча высокого уровня "Группы семи" (G7) пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции 24-26 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.

Его идею в телефонном разговоре поддержал Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.

Французский президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".

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