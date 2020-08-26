Украину должны пригласить в ЕС, но решать будет страна, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть страной, которую пригласят в Европейский Союз, однако это решение остается только за ней.

По его убеждению, европейские лидеры должны четко объявить условия для получения Украиной полноправного членства в ЕС. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу Euronews, передает пресс-служба ОПУ.

"Считаю, что для украинцев очень важна понятна позиция Европы в отношении Украины. И я ставил вопрос многим европейским лидерам: "Вы должны ответить украинцам, что вы хотите, чтобы они сделали шаг за шагом, чтобы стать членами ЕС", – сказал он.

Зеленский выразил убеждение, что после получения конкретного перечня шагов станет ясно, что надо сделать и сколько нужно времени для евроинтеграции Украины.

"Мне кажется, нам просто нужно сделать такую страну, которую очень хочет Европа. А решать все-таки должна Украина", – выразил убеждение президент.

По его мнению, несмотря на то, что не все страны Евросоюза хотят видеть Украину в ЕС, Европейский Союз в целом хочет, чтобы наша страна была партнером и имела членство.

Он подчеркнул, что страны Европы и в целом Европейский Союз поддерживают украинское государство и твердо стоят на позиции защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

"Мы видим, как Европа санкционно сегодня действует, как она нас поддерживает, теряя деньги из-за санкций против РФ. Я им за это благодарен", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2020-го Европейский парламент подготовил отчет о "Восточном партнерстве", в котором говорилось об осуждении агрессии России и подтверждении поддержки вступления Украины в ЕС в будущем.