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Украину должны пригласить в ЕС, но решать будет страна, – Зеленский

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
1,2 т.
Владимир Зеленский

Зеленский заявил, что Украина сама будет решать, быть ли ей членом ЕС.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть страной, которую пригласят в Европейский Союз, однако это решение остается только за ней.

По его убеждению, европейские лидеры должны четко объявить условия для получения Украиной полноправного членства в ЕС. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу Euronews, передает пресс-служба ОПУ.

"Считаю, что для украинцев очень важна понятна позиция Европы в отношении Украины. И я ставил вопрос многим европейским лидерам: "Вы должны ответить украинцам, что вы хотите, чтобы они сделали шаг за шагом, чтобы стать членами ЕС", – сказал он.

Зеленский выразил убеждение, что после получения конкретного перечня шагов станет ясно, что надо сделать и сколько нужно времени для евроинтеграции Украины.

"Мне кажется, нам просто нужно сделать такую страну, которую очень хочет Европа. А решать все-таки должна Украина", – выразил убеждение президент.

По его мнению, несмотря на то, что не все страны Евросоюза хотят видеть Украину в ЕС, Европейский Союз в целом хочет, чтобы наша страна была партнером и имела членство.

Он подчеркнул, что страны Европы и в целом Европейский Союз поддерживают украинское государство и твердо стоят на позиции защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

"Мы видим, как Европа санкционно сегодня действует, как она нас поддерживает, теряя деньги из-за санкций против РФ. Я им за это благодарен", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2020-го Европейский парламент подготовил отчет о "Восточном партнерстве", в котором говорилось об осуждении агрессии России и подтверждении поддержки вступления Украины в ЕС в будущем.

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УкраинаЕвропейский Союзвступление в ЕСОфис президента Владимир Зеленский
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