Украинцы ждут справедливости, а взамен получают незаконное решение КСУ, – Рудик

Политический кризис, который грозит Украине из-за незаконных решений Конституционного суда по e-декларированию, может спровоцировать ации протестов сотен тысяч граждан.

Об этом предупредила депутат и лидер партии "Голос" Кира Рудик на акции протеста под стенами КСУ, говорится в Facebook политсилы. Она отметила, что в судебной реформе страны отсутствует какой-либо прогресс.

Вакарчук с партией "Голос" поддержали акцию под стенами КСУ Facebook "Голоса"

Сергей Притула пришел на акцию протеста под стены КСУ с партией "Голос" Facebook "Голоса"

Партийцы "Голоса" поддержали акцию под КСУ. Facebook "Голоса"

"Украине необходимо полная перезагрузка судебной ветви власти. Украинцы ждут справедливости, а взамен получают абсолютно незаконное решение КС, которое ставит под вопрос европейский выбор страны", – подчеркнула она.

"Далее имитировать судебную реформу не получится. Или эта система будет решительно очищена от коррупции, или станет очевидным, что коррупционная система поглотила власть", – заявила Рудик.

Под КСУ проходит акция протеста против решения по е-декларированию Facebook "Голоса"

Украинцы протестуют против отмены ответственности за недостоверное декларирование имущества Facebook "Голоса"

Под стенами КСУ проходит массовый протест против незаконных решений суда Facebook "Голоса"

Кира Рудик отметила, что Украине грозит политический кризис из-за незаконных решений КСУ Facebook "Голоса"

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