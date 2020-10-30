Украинцы ждут справедливости, а взамен получают незаконное решение КСУ, – Рудик
Политический кризис, который грозит Украине из-за незаконных решений Конституционного суда по e-декларированию, может спровоцировать ации протестов сотен тысяч граждан.
Об этом предупредила депутат и лидер партии "Голос" Кира Рудик на акции протеста под стенами КСУ, говорится в Facebook политсилы. Она отметила, что в судебной реформе страны отсутствует какой-либо прогресс.
"Украине необходимо полная перезагрузка судебной ветви власти. Украинцы ждут справедливости, а взамен получают абсолютно незаконное решение КС, которое ставит под вопрос европейский выбор страны", – подчеркнула она.
"Далее имитировать судебную реформу не получится. Или эта система будет решительно очищена от коррупции, или станет очевидным, что коррупционная система поглотила власть", – заявила Рудик.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный Суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
Офис президента опубликовал заявление, в котором пообещал: антикоррупционные инструменты в законодательстве Украины "будут сохранены или в крайнем случае восстановлены".
Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что решение Конституционного Суда угрожает национальной безопасности страны.
Решение КСУ заблокировало доступ НАПК в государственные реестры, необходимые для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее невозможно назначение победителей местных выборов.
Со своей стороны президент Владимир Зеленский заявил, что система электронных деклараций будет работать – на днях необходимые законопроекты разработают и внесут в парламент.
Зеленский поручил безотлагательно разработать и подать в Верховную Раду законопроект о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству.
Также глава НАПК Александр Новиков заявил, что КС планирует отменить ряд законов, касающихся украинского языка, земельной реформы и создание Высшего антикоррупционного суда.
30 октября за зданием КСУ прошла акция протеста против решения об отмене ответственности за незаконное обогащение;
КСУ дал официальное объяснение своему решению об отмене ответственности за незаконное обогащение.