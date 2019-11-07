В интересные времена живем. Изменения в стране заставляют усомниться в том, что реальность, а что иллюзия.

К примеру, всем известно, что в Соединенных Штатах вся политическая турбулентность начинается с "Твиттера" президента Трампа. Но и Украине есть чем гордиться. Огромное число скандалов последних месяцев у нас начинается с мессенджеров главы Генпрокуратуры Украины Руслана Рябошапки. Разница только в том, что в Америке никто не сомневается - это все пишет президент. Сам. Собственной рукой. Что же касается переписки, которую представители власти ведут с провокатором, - то тут никакой уверенности нет, пишет Лариса Волошина для ДС.

В Украине который день ведётся спор среди конспирологов, а не является ли пранкер, представляющийся генпрокурором Рябошапкой, генпрокурором Рябошабкой, выдающим себя за пранкера? Ну, чтобы безнаказанно сливать журналистам компромат на тех "Слуг народа", перед которыми отечественная Фемида пока бессильна.

Интерес к личности генпрокурора огромен. Особенно после того, как президенты Украины и США пришли к выводу, что он "100% свой" человек. Однако интервью с ним, которое опубликовал "Левый берег" было интересно не сколько ответами, сколько вопросами журналистов. А также тем, что генпрокурор не захотел комментировать. Итак, что же мы узнали?

Прокурор по делам Майдана Горбатюк - "скандалист", переаттестация прокуроров была свежая, Андрей Богдан - не друг, но политический диссидент режима Порошенко, Коломойский - ни при чем, а Николай Азаров, который подозревался спецпрокуратурой Горбатюка в получении российской "гуманитарной помощи" в виде светошумовых гранат зимой 2013-2014 г. - не настолько важный "кейс", чтобы заинтересовать нового генпрокурора. И это, конечно же, совсем не связано с тем, что как раз в тот период Руслан Рябошапка работал в Кабмине Азарова. Просто так совпало.

Есть в интервью ещё один момент. Намеки на привлечение к ответственности "причастных" к закону о люстрации. Оказывается, в том, что многим уволенным с государственной службы удавалось восстанавливаться через коррумпированные украинские суды, виноваты авторы закона, а не судьи. И именно с них господин Рябошапка предлагает удерживать суммы, которые выплатила держава в качестве компенсации. Что же касается предшественников, то их преследование вполне законно. Дела против Порошенко, Гладковского, по словам Рябошапки, не имеют никакого политического контекста. Пашинского "сняли с паузы", а Андрей Портнов не имеет никакого влияния.

Но главное, господин Рябошапка без стеснения говорит, что общество ждёт крови и посадок. Мол, от этого зависят рейтинги и доверие до правоохранительных органов. Интервью - это скорее исповедь "Вышинского с человеческим лицом". Мы так и не получили ответа, почему новый глава Генпрокуратуры уверен, что общество жаждет посадок именно майдановцев? В то время, как он сам обвиняет предыдущую власть в затягивании дел против убийц Катерины Гандзюк и нераследовании убийств "Небесной сотни". Какая-то странная логика получается. Не находите?

В маркетинге есть технология, когда для увеличения продаж какого-нибудь товара, сначала создают потребность. Сам товар выступает ответом на желание, которое возбуждают в обществе с помощью манипулятивных методов. Люди хотят роскоши, а им предлагают духи. Статуса - и ответом на него является машина. Предвыборные плакаты "Весна прийдет - сажать будем" - это технология создания потребности. А прокурор Рябошапка, игнорирующий замечания о законности и чистоте процедуры - это ответ. Хотели посадок - получите. Ведь никто не обещал, что народное понимание справедливости будет соответствовать устремлениям новой власти.

Самое примечательное в этом интервью - это отсутствие в нем позиции генпрокурора. Мы до сих пор не имеем гарантий, что прокуратура не превратиться в инструмент политической борьбы сил реванша с теми, кто пять лет противостоял российской агрессии.

И в заключение хочется напомнить, что генпрокурор уже принимал участие в изощренных информационных спецоперациях, которые изменяли реальность в угоду политических планов президента. Речь о нашумевшем сообщении Рябошабки в "Фейсбуке" о якобы вылетевшем из Москвы самолете с заложниками, среди которых и узник Кремля №1 - Олег Сенцов. Это случилось как раз тогда, когда издание "Биленкет" опубликовало информацию о готовящемся освобождении свидетеля по делу МН17 Владимира Цемаха. Впоследствии оказалось, что господин новоназначенный генпрокурор просто распространил сообщение никому не известной девушки из аппарата Верховной Рады. Уже после начала ажиотажа общество узнало, что его пост не совсем его. Но ведь дело было сделано.

Тогда Рябошапка оказался первым "официальным источником", который намекнул, что цена за Цемаха - Сенцов. В результате позиция противников передачи Цемаха России была нивелирована. Путин получил кого хотел, а Зеленский смог выставить себя гуманистом. А Руслан Рябошапка? Мы до сих пор не знаем, почему депутаты, которых пранкер выводит на откровенность, не сомневаются, что они могут "по-свойски" поведать прокурору о доплатах в конвертах, взятках, подкупе и прочих "шалостях". Почему все они уверены, что им за это ничего не будет? Руслан Рябошапка - "100% свой". Вот только мы не знаем чей. Это и есть основной вывод, который следует из данного интервью.

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