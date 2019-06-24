"Украинцы – защитники Европы": в ПАСЕ россиянам подготовили "сюрпризы"

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подготовила "подарки" для делегации из Российской Федерации.

Об этом сообщил в эфире ObozTV народный депутат Украины от фракции "Народный фронт", вице-президент ПАСЕ в 2017-2018 годах Георгий Логвинский.

Комментируя возможное возвращение России в ПАСЕ, Логвинский заявил:

"Наша делегация лично их всех ждет. Мы подготовили большое количество "подарков" для наших российских так называемых "коллег". Сейчас проходит совещание под председательством Олега Ляшко, мы проводим сейчас план действий, уже через несколько часов вы услышите, какие подарки мы сделали россиянам".

По его словам, члены российской делегации не смогут чувствовать себя в Страсбурге комфортно.

"Мы хотим продемонстрировать, что европейское сообщество обязано защитить себя, а самые большие защитники Европы – это как раз украинцы… Мы не допустим, чтобы россияне могли свободно чувствовать себя европейцами", – заверил Логвинский.

Россию могут вернуть в состав ПАСЕ twitter.com/PACE_News

Как сообщал OBOZREVATEL:

В апреля 2014 года ПАСЕ осудила Россию за аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины и ввела санкции против РФ, лишив россиян права голоса. Из-за этого российская делегация прекратила участие в работе ПАСЕ.

17 мая 2019 года комитет министров Совета Европы поддержал позицию, что все страны-члены, в том числе Россия, должны голосовать на выборах нового генсека в июне. Украина голосовала против этого решения и считает его позорным и спорным.

24 июня в Страсбурге стартовала летняя сессия ПАСЕ. На ней депутаты могут принять решение, которое приведет к возвращению российской делегации.

Глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что пойти сейчас на уступки РФ означает принять российский шантаж, что может закончиться существенным подрывом доверия к организации.

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