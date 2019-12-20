"Украинцы заплатят почками и печенью": Кива отличился новым скандальным видео

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива высмеял поддержанный Верховной Радой законопроект о трансплантации человеческих органов.

На своей странице в Facebook Кива опубликовал видео, в котором заявил, что таким образом новая власть "делает жизнь украинцев лучше и легче".

"Уже в 2020 году каждый украинец сможет решить все свои проблемы и закрыть все долги, как минимум коммуналку так точно, почками и печенью", – попытался пошутить Кива.

Илья Кива zagittya.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, недавно Кива устроил жесткую потасовку в Раде из-за рынка земли. "Я вас, врагов Украины, на куски резать буду!", "Рот закрой, женщина!", "Предатели и Иуды!" – кричал он и бросался на других нардепов с кулаками.

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