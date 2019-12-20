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20 декабря • обновлено в 22:36
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"Украинцы заплатят почками и печенью": Кива отличился новым скандальным видео

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Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива высмеял поддержанный Верховной Радой законопроект о трансплантации человеческих органов.

На своей странице в Facebook Кива опубликовал видео, в котором заявил, что таким образом новая власть "делает жизнь украинцев лучше и легче".

"Уже в 2020 году каждый украинец сможет решить все свои проблемы и закрыть все долги, как минимум коммуналку так точно, почками и печенью", – попытался пошутить Кива.

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Илья Кива

Илья Кива

zagittya.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, недавно Кива устроил жесткую потасовку в Раде из-за рынка земли. "Я вас, врагов Украины, на куски резать буду!", "Рот закрой, женщина!", "Предатели и Иуды!" – кричал он и бросался на других нардепов с кулаками.

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Персона
Илья Кива
Место
Украина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Почему это Кива "неудачно пошутил"? Он сказал правду, только забыл ещё добавить, что также можно будет расплатится своей кровью - донорство уже коммерционализировали. Почему-то за проституцию организаторов сажают, называя это торговлей людьми, то продажу крови и органов легализовали, хотя в первом случае "не сотрётся" и женщины идут на эту работу добровольно, а вот орган не вернёшь. И не кричат, что нарушение прав женщины распорядиться своим телом как она хочет в отличие от земли, что запрет на ее продажу нарушение прав фермера распорядиться своей собственностью.
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Ківу треба направити до психіатра.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Степанкова Людмила, девочка! он плоть от плоти из вас ска к укасов! так может вас всех отправить к н психиаторам!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Степанкова Людмила, Он и так имел там группу инвалидности, но в данном случае сказал всё правильно. Продажа органов, крови, земли, продажа, продажа, продажа, а где производство? Пусть эти слуги своих жён и дочерей продадут, а вот матерЯ наверно староваты, хотя кому-то и згодятся.
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