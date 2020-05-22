Украинцы высказались, стоит ли журналистам брать интервью у террористов: показательные результаты опроса

Большинство украинцев считают, что журналисты могут брать интервью у террористов.

Об этом свидетельствуют данные опроса в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". Согласно результатам, поддержали эти слова 66,6% опрошенных, а против выступили 33,4%.

В подтверждение этого ведущий программы Савик Шустер привел пример мировой практики.

"Был захват заложников в Париже и когда я смотрю на парижском информационном канале, как журналист берет интервью у человека, который захватил этих людей. И родители захваченных это смотрят. Чтобы понять мотивацию, на что они готовы", – рассказал он.

Украинцы высказались, стоит ли журналистам брать интервью у террористов Скриншот из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин и "экс-прокурор" Крыма Наталья Поклонская во время своих интервью Дмитрию Гордону подтвердили совершение многих преступлений.