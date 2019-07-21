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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Выборы в Раду: сколько мест получат партии

13.3т Читать материал на украинском

Согласно данным Национального экзит-пола наибольшее количество нардепов в парламент проведет партия Владимира Зеленского "Слуга народа".

Такие же прогнозы дают и другие экзит-полы, проведенные по заказу ТСН, Socis, Центра Разумкова.

Выборы в Раду: сколько мест получат партии

Учитывая количество набранных голосов, места в Верховной Раде распределились следующим образом:

– "Слуга народа" (43,9%) – 126 мест.

– "Опозиційна платформа – "За життя" (11,5%) – 33 места.

– "Європейська солідарність" (8,9%) – 26 мест.

– "Батьківщина" (7,6%) – 22 места.

– "Голос" (6,3%) – 18 мест.

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Отметим, что данные экзит-пола не окончательные, поэтому количество мест может меняться в зависимости от набранного процента голосов. Например, у всеукраинского экзитпола "ТСН" данные отличаются на несколько процентов.

Выборы в Раду: сколько мест получат партии

ТСН

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 21 июля 2019 в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись по всей территории Украины в 8:00 и закрылись для подсчета голосов в 20:00.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
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