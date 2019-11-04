Украинцы вступили в организацию "Итальянские радикалы" для борьбы за освобождение Маркива

Активисты украинской общины вступили в политическое движение "Итальянские радикалы", чтобы вместе бороться за освобождение ветерана АТО Виталия Маркива, которого незаконно приговорили к 24 годам тюрьмы в Италии.

Об этом на своей странице в Facebook cообщил активист Олесь Городецкий. Он напомнил, что 1-3 ноября в Турине (Италия) проходил 18 отчетно-выборный Конгресс итальянского политического движения "Итальянские радикалы".

"Хоть эта политическая формация и не очень многочисленна, она чрезвычайно известна своими политическими баталиями за справедливость и права человека. Именно эта политическая сила совместно с адвокатом Раффаэле Делла Валле добилась пересмотра в апелляции судебного решения по делу известного телеведущего Энзо Тортора, который безосновательно был осужден за принадлежность к мафии на основании показаний самих мафиози. Энзо Тортора был оправдан, а его дело стало символом плохого судопроизводства", – написал Городецкий.

Он подчеркнул, что впервые в истории политической силы в ее ряды вступили девять представителей украинской общины Италии. Главным мотивом, побудившим украинцев присоединиться к "Итальянским радикалам", по словам Городецкого, стала позиция этой политсилы по делу Виталия Маркива. Ведь именно они были единственной политической формацией, которая публично заявила об абсурдности этого дела и объявила о борьбе за справедливость и освобождение Маркива.

Вторым мотивом стала активная борьба радикалов с путинским режимом и поддержка Украины. Так, во время последнего визита президента России Владимира Путина в Рим, например, было только две акции протеста: украинской общины и радикалов.

"Итальянские радикалы" Facebook Олеся Городецкого

"Три дня в Турине говорилось о деле Маркива. В конгрессе приняли участие двое итальянских сенаторов и политики разного уровня. Эта тема освещалась в СМИ. По итогам работы Конгресса была принята резолюция, в которой много внимания уделено теме Маркива. Новоизбранное руководство партии заявило, что будет продолжать бороться за справедливость в этом деле. На Конгрессе в Национальном Комитете, руководящем органе политического движения, было избрано двух представителей украинской делегации", – рассказал Городецкий детали мероприятия.

Он также подчеркнул, что "Итальянские радикалы" – это единственная политическая сила, которая существует только за счет членских взносов. Каждый участник платит ежегодно 200 евро взноса. Это позволяет радикалам быть абсолютно независимыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля украинского нацгвардейца Виталия Маркива, арестованного в Италии, приговорили к 24 годам заключения. Суд итальянского города Павия признал Маркива виновным в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова на Донбассе в 2014 году.

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