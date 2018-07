Трамп, дави: украинцы в Хельсинки "передали привет" Путину

Активисты из Украины вместе с представителями украинских общин Финляндии и США накануне встречи глав США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина провели пикет в центре Хельсинки под лозунгом “Stop Putin - Liberate Ukraine - Save Europe”.

Как сообщили организаторы акции – ОО "Вільні люди", участники пикета держали плакаты "NATO: Help Ukraine - Help Yourself", "President Trump, stand with Ukraine", "Helping Ukraine - Stops Russian Aggression", а также распространяли инфографику с преступлениями Кремля.

Также активисты обнародовали открытое письмо к президенту США. В нем, в частности, митингующие поблагодарили Трампа за системную и последовательную поддержку Украины, а также призвали активнее противодействовать России.

"Мы убеждены, что президент Трамп должен сохранять и усиливать позицию по поддержке Украины. Мы рассчитываем на продолжение действующих и назначения новых санкций против российских компаний и отдельных лиц. Кроме того, ожидаем противодействие строительству "Северного потока-2". Мы также просим Дональда Трампа способствовать освобождению украинских политзаключенных, безосновательно удерживают в российских тюрьмах", – отметил Борис Потапенко, представитель украинской общины США, председатель Совета украинских государственнических организаций мира (РУДОС).

Также во время своего пребывания в Финляндии активисты пообщались с Натальей Каплан, сестрой Олега Сенцова, и послом Украины в стране Андреем Олефировым.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне встречи с Трампом Путина метко затроллили в Финляндии.