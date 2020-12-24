Украинцы требуют компетентности и не видят альтернативы Тимошенко, – эксперт

Итоговая годовая социология подтверждает вывод местных выборов: единственную надежду миллионы украинцев возлагают на Юлию Тимошенко и требуют, чтобы правительство было переформатировано на основе профессионализма.

Такой вывод из опроса группы "Рейтинг", которое показало стремительный рост поддержки "Батьківщини" и падение доверия к "слугам народа", сделал политический эксперт Дмитрий Корнейчук в Facebook.

"И социология, и местные выборы четко показали: единственную альтернативу и единственную надежду на будущее миллионы людей видят в лице лидере "Батьківщини" Юлии Тимошенко. Она является именно тем антикризисным менеджером, который способен обеспечить быстрый результат. Именно этим объясняется запрос украинцев на Тимошенко" , – считает аналитик.

По его мнению, люди помнят, что лидер "Батьківщини" на должности премьера с минимальными потерями справилась с эпидемией и экономическим кризисом. В то же время и сегодня она одна дает власти действенные рецепты борьбы с главными вызовами – добивается создания антиковидного фонда, повышение зарплат для медиков и учителей, поддержки местных бюджетов и тому подобное.

"Профессионализм и опытность Тимошенко – альтернатива беспомощности и некомпетентности нынешнего правительства, которые 63% украинцев считают причиной кризиса в государстве", – подчеркнул эксперт.