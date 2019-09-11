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12 сентября • обновлено в 01:30
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"Украинцы своих не бросают!" У Зеленского показали трогательное видео с узниками Кремля

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Процесс обмена между Россией и Украиной, который состоялся 7 сентября, показали на новом видео.

Ролик на своих страницах в соцсетях распространила пресс-служба Офиса президента. "Этот небольшой фильм – еще одно подтверждение того, что украинцы своих в беде не бросают. Продолжение следует!" – подписано видео.

На кадрах показан прилет пустого самолета в аэропорт Москвы и то, как украинцы поднимались на борт воздушного судна. Во время приземления в Киеве бывшие политзаключенные аплодировали.

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"Украинцы своих не бросают!" У Зеленского показали трогательное видео с узниками Кремля

Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

  • Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

  • В свою очередь Украина исключила из списка на обмен гражданина РФ Руслана Гаджиева. Он служил танкистом батальона террористов "ЛНР" "Август".

  • Однако Россия получила важного фигуранта дела о катастрофе МН17 Владимира Цемаха. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что перед выдачей террориста "ДНР" того допросили следователи из Нидерландов.

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Темы
Обмен пленными Украинские политзаключенные в России Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
обмен видео политзаключенный Офис президента
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