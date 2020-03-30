Украинцы стали заложниками некомпетентной власти - Порошенко

Граждане Украины стали заложниками бездействия и ошибочных решений некомпетентной власти. Несмотря на то, что Украина должна имела больше времени для подготовки к эпидемии коронавируса, чем многие другие страны, руководители государства это время упустили - и усложнили положение людей. Такое мнение высказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.
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Петр Порошенко
По словам политика, именно бездействие власти в предыдущие месяцы привело к тому, что украинцы вынуждены по всему миру искать маски, защитные костюмы для медиков и оборудование для больниц. А общегосударственный карантин стал очередным фактором обострения экономического кризиса в Украине. Порошенко также отметил, что эпидемия стала дополнительным фактором для обострения экономического кризиса в Украине.
"Год назад экономика была на подъеме – рост ВВП был 4,5%, поступления в бюджет перевыполнялись, а на сегодняшний день де-факто Украину столкнули в пропасть. Мы имеем сокращение ВВП и мы имеем лишение бюджета источников поступления. Де-факто правительственные предложения означают секвестр государственного бюджета. И на сегодняшний день мы видим, что к этим факторам, к сожалению, добавилась пандемия", – констатировал Порошенко.
При этом, по мнению политика, власть бездарно упустила своеобразную "фору" по времени, которую получила Украина по сравнению с другими странами Европы.
"Господь дал Украине намного больше времени, чем другим странам, но, к сожалению, также мы вынуждены констатировать, что возможности качественной подготовки к вызовам и угрозам, к защите людей власть упустила. На сегодняшний день не хватает всего. Не хватает масок, защитных костюмов для врачей, лекарств, аппаратов искусственной вентиляции легких, тестов на коронавирус. Не хватает многих позиций, и уже во время пандемии этот дефицит не сокращен. И волонтеры, и меценаты ищут по всему миру - и в условиях жесткой конкуренции пытаются завезти оборудование и средства для того, чтобы защитить людей", – отметил Порошенко.
Сейчас исправлять ошибки власти, убежден политик, вынуждены представители бизнеса, волонтеры и неравнодушные граждане. А также - политические силы.
"Наша команда закупила и везет в Украину 30 тысяч защитных костюмов для украинских врачей, 800 тысяч масок, очки. И я твердо убежден, что люди не должны быть заложниками некомпетентности власти", – убежден лидер "Европейской Солидарности".
Порошенко также подчеркнул, что возглавляемая им фракция настроена на консолидацию усилий и необходимость законодательно обеспечить защиту медиков, малообеспеченных украинцев и спасение экономики.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на 30 марта количество подтвержденных случаев заболевания СOVID-19 в Украине достигло 480. Коронавирус унес 11 жизней украинцев. Выздоровели 6 человек.
В мире же зафиксировано уже более 770 тысяч случаев коронавируса. Полностью выздоровели более 154 тысяч человек. Погибли около 35 тысяч людей.
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