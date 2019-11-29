Украинцы сорвали выступление пособника России в ООН

Украинская делегация на Форуме ООН по вопросам меньшинств сорвала выступление депутата нелегитимной Госдумы России от Крыма Руслана Бальбека.

Об этом рассказал общественный и политический деятель, бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, передает Укринформ.

"В конце заседания по процедуре дают слово дипломатам делегаций, желающим высказаться. И тут вместо российского дипломата начал выступать "депутат Госдумы" Руслан Бальбек, который выплеснул поток российской пропаганды. Украинский дипломат по процедуре начал возражать против выступления Бальбека, подчеркивая, что это фейковый делегат, он нарушает резолюции Генассамблеи ООН и вообще не имеет права представлять Россию. А я, в рамках общепринятых парламентских процедур, не нарушая правил, начал громко стучать по столу, портя выступление коллаборациониста "на картинку" и заглушая его слова", – отметил Бабин.

По его словам, в результате выступление Бальбека было сорвано, и "только настойчивость председательствующей позволила ему скороговоркой что-то там договорить".

ООН "Українська політична арена"

"Россияне злоупотребляли процедурой. Мало того, что неправомерно включили Бальбека в свою официальную делегацию, так еще и дали выступать с пропагандистской речью вместо своего дипломата – в нарушение регламента", – подчеркнул Бабин.

По его словам, россияне целый день готовили эту провокацию с Бальбеком, от которого не отходили ни на минуту. "Даже в туалет, наверное, вместе ходили, опекали его, чтобы никто вдруг не обидел", – подчеркнул он.

При этом Бабин выразил сомнения относительно беспристрастности председательствующей на заседании, одной из экспертов ООН, которая, как создавалось впечатление, "подыгрывала россиянам".

Борис Бабин LIGA.net

"Например, когда я привлек внимание зала к фейковости российской делегации и присутствию в ее креслах "общественных деятелей" – председательствующая не удержалась и посоветовала мне "не накалять обстановку". Также она проигнорировала попытки наших дипломатов апеллировать к "крымским" резолюциям Генассамблеи ООН и регламенту. Более того, председательствующая сказала, что "ничего не знает ни о каких нотах" относительно фейковости делегации РФ на форуме, которые направляло постпредство Украины в Женеве и о каких попытался напомнить украинский дипломат", – рассказал Бабин.

По словам делегата, в целом во время заседания форума 28 ноября в сторону Украины российская сторона сделала ряд выпадов.

"Очевидно, что россияне не жалеют ни средств, ни ресурсов на такие вещи. И они будут это делать и впредь. Нам надо думать, как этому противодействовать. Одних дипломатов мало на таких мероприятиях, нужно обеспечивать присутствие экспертов и представителей гражданского общества для прекращения многочисленных провокаций, потому что россияне очень наглые и злоупотребляют правилами, подкупают и запугивают чиновников", – убежден Бабин.

Следует отметить, что на срыв выступления пособника российских оккупантов тут же отреагировали российские пропагандистские СМИ. Так, "РИА Новости" опубликовало комментарий самого Бальбека, который ложно обвинил украинскую делегацию на Форуме в ООН в попытке устроить драку.

"Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре Старой Европы – Женеве, которая является городом подписания великих гуманитарных конвенций", – едко заявил он.

Также Бальбек в оскорбительном тоне отметил, что делегация Украины сформирована не из дипломатов, а из тех, кто "бросал камни и размахивал цепью перед полицейскими на Майдане".

Кроме того, он обвинил украинскую делегацию в демонстрации "дикости и презрения" к ценностям демократии, главная из которых – свобода высказываний.

Также коллаборационист подверг критике организацию форума. По его словам, секретариат и председатель якобы нарушили процедуру проведения заседания.

"Они не удосужились посмотреть, что я – член официальной делегации России, о чем секретариат Форума был уведомлен заранее", – соврал он, опровергая свою нелегитимность как парламентария.

В конце Бальбек заявил, что организаторы Форума должны осознать свои ошибки и извиниться перед Россией.

Также бурными возмущениями из-за Украины пособник оккупантов поделился с пропагандистским ресурсом RT.

Руслан Бальбек "РИА Новости"

"Это был идеологический бунт украинской стороны, думаю, неожиданный и для организаторов Форума. Некий демарш несогласных ни с позицией России, ни с установленными и общепринятыми правилами поведения, а скорее всего, от злости, что в Крыму нет репрессий и притеснений нацменьшинств, – и эту досаду выплеснули наружу", – нагло высказался Бальбек.

Он также ехидно отметил, что у него сложилось впечатление, что украинская делегация присутствовала не на официальном мероприятии, а на какой-то "языческой вакханалии".

"Взрослые, называющие себя самодостаточными люди так били кулаками по столу, что он вибрировал, и все это с перекошенными от ярости лицами. Каблуками отбивали чечетку – и этих людей называют переговорщиками?" – огрызнулся Бальбек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября Украина разгромила Россию в ООН. В своем выступлении на заседании Шестого комитета ГА ООН по случаю 70 годовщины Женевских конвенций украинская делегация напомнила, что Россия выборочно относится к своим обязательствам по международному праву, пренебрегая всемирно признанными нормами.

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