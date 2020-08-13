Украинцы считают партию Порошенко главной оппозиционной силой – Центр Разумкова

Украинцы считают реальной оппозицией к власти партию "Европейская солидарность".

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова и Центром SOCIS с 21 по 28 июля. На вопрос "Кто является реальной оппозицией новой власти" 30,2% назвали партию Порошенко, 27,4% – "Оппозиционная платформу – За жизнь", 10,7% – ВО "Батьківщина", 2,2% – партию "Голос ".

Партия Порошенко также лидирует среди политических сил, которые больше всего помогают в борьбе с эпидемией коронавируса – так считают 12,8% украинцев. 12,5% называют ОПЗЖ, "Слугу народа" – 11,3%, "Батьківщину" – 4,4%, "Голос" – 1,3%, "Украинскую стратегию Гройсмана" – 1,1%, "Силу и честь " – 1,0%.

Опрос относительно самой опозиционной партии Украины socis.kiev.ua

Лишь каждый пятый считает, что власть делает все, что может для преодоления эпидемии коронавируса (21%). Столько же украинцев (21,2%) убеждены, что власть ничего не делает. 46,1% считают, что власть что-то делает, но этого недостаточно.

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду прошли бы 5 партий: "Слуга народа" – 25,5% тех, кто определился и пойдет на выборы, "ОПЗЖ" – 18,3%, "Европейская солидарность" – 18 1%, "Батьківщина" – 10,4%, "Сила и Честь" – 6,5%. Партия "Голос" не преодолевает 5-процентный барьер и занимает 8 место, за нее готовы голосовать 2,2% украинцев.

Электоральные предпочтения украинцев socis.kiev.ua

Электоральные предпочтения украинцев socis.kiev.ua

При этом 64,8% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, втрое меньше – 21,5% считают, что страна движется в правильном направлении.

64,8% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении socis.kiev.ua

Основную ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране несет президент Владимир Зеленский – так считают 40,2% опрошенных. 27,4% возлагают ответственность на правительство, 16,8% – на Верховную Раду, 7,3% – на бизнес и олигархов, 2,1% – на оппозицию.

Ответственность за ситуацию в стране несет президент socis.kiev.ua

Опрос проводился с 21 по 28 июля 2020 методом интервью "face-to-face". Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте старше 18 лет.