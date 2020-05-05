Украинцы разгромили Тимошенко за отчет Офиса президента о схеме с "Мрией"
Заместитель главы Офиса президента Украины и секретарь координационного совета по противодействию COVID-19 Кирилл Тимошенко разозлил украинцев отчетом о скандальных поставках медицинских грузов в страну.
Он обнародовал подборку слайдов с конкретными суммами на личной странице в Facebook и заверил, что все привезенные товары якобы были закуплены социально ответственным бизнесом для помощи больницам.
"Фондом при Офисе президента были закуплены средства защиты для врачей и другое медицинское оборудование. Все это передано в больницы в каждом уголке страны. Фонд оперировал внебюджетными средствами, которые были предоставлены бизнесом. Кроме этого, Офис президента помогал ответственному бизнесу доставить грузы, которые они закупили сами и передавали в больницы: ПЦР-тесты, респираторы, костюмы защиты и так далее", – написал Тимошенко.
Согласно обнародованной им статистике, бюджет Фонда ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента якобы составил 374 620 348,32 грн. Из них украинские поставщики получили 155,5 млн грн (12 компаний), а иностранные – 182,6 млн грн (7 компаний)
Из указанной общей суммы 33,6 млн грн были потрачены на авиадоставку и 286 тыс. грн – на таможенное оформление, логистику и транспортные услуги. Также Тимошенко заявил, что всего для перевозки медтоваров был осуществлен 21 рейс, 9 из которых оплатил Фонд.
Однако в комментариях под отчетом замглавы ОПУ украинцы жестко разгромили его, упрекнув в озвучивании лживой информации и манипуляции.
"А есть такой же отчет, сколько государство потратило денег из бюджета, а не волонтерских средств? И еще, люди хотят знать, кто на самом деле спасает страну. Можно озвучить эти компании и меценатов, мы с радостью поблагодарим их", "Янукович святой человек против вас", "Что именно вы сделали как власть страны? Помогли стать богаче нескольким компаниям за границей?" – негодуют люди.
"А видосик будет?", "Администрация Януковича так же начинала, с социально ответственного бизнеса!", "Кирилл Тимошенко! Зачем вы так прямолинейно врёте? Вы вчера на "Свободе слова" рассказывали так красиво, что привезли маски на государственных самолетах для аптек, для народа!", "Слайдики пошли. Учредителям фонда показывайте их", – не утихают возмущения в обсуждении под постом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
журналисты узнали, что руководство ОПУ в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая.
Операция получила название "Баум" – в честь бизнесмена Бориса Баума, претендента на пост главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине. Именно он стоит за этими схемами вместе с Кириллом Тимошенко, заместителем председателя Офиса президента Украины.
Позже журналистка Светлана Крюкова сообщила, что Баум получил украинское гражданство благодаря Тимошенко.
В сети опубликованы документы о гуманитарных рейсах из Китая в Украину, часть товаров в которых оказалась коммерческого назначения. Но такая перевозка не может осуществляться по дипломатическим каналам.
Публикации о спекулятивных сделках Офиса президента, по нашему мнению, стали причиной крупнейшей в истории OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцию.
В разгар атаки новоиспеченный владелец украинского паспорта Баум написал сообщение и передал "привет" главе редакционного совета OBOZREVATEL Михаилу Бродскому. Это можно воспринять как его расправу за публикацию разоблачительных материалов.
Что касается Кирилла Тимошенко, то о его причастности заявил и альтернативный Telegram-канал "Тёмный рыцарь". На кибератаки замглавы ОПУ якобы потратил личные деньги.
2 мая киберполиция Украины приняла заявление редакции о сильнейшей хакерской атаке за все время существования издания.
4 мая на закрытой встрече со СМИ Тимошенко оправдал Баума,заявив, что он входит в группу людей при ОПУ, которая борется с эпидемией COVID-19 в Украине. Российский бизнесмен якобы работает на волонтерских началах.