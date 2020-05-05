"Янукович против вас святой!" Украинцы разгромили отчет ОПУ о схеме с "Мрией"

Заместитель главы Офиса президента Украины и секретарь координационного совета по противодействию COVID-19 Кирилл Тимошенко разозлил украинцев отчетом о скандальных поставках медицинских грузов в страну.

Он обнародовал подборку слайдов с конкретными суммами на личной странице в Facebook и заверил, что все привезенные товары якобы были закуплены социально ответственным бизнесом для помощи больницам.

Отчет ОПУ о расходах Фонда борьбы с коронавирусом Facebook Кирилла Тимошенко

Отчет ОПУ о расходах Фонда борьбы с коронавирусом Facebook Кирилла Тимошенко

"Фондом при Офисе президента были закуплены средства защиты для врачей и другое медицинское оборудование. Все это передано в больницы в каждом уголке страны. Фонд оперировал внебюджетными средствами, которые были предоставлены бизнесом. Кроме этого, Офис президента помогал ответственному бизнесу доставить грузы, которые они закупили сами и передавали в больницы: ПЦР-тесты, респираторы, костюмы защиты и так далее", – написал Тимошенко.

Отчет ОПУ о расходах Фонда борьбы с коронавирусом Facebook Кирилла Тимошенко

Кирилл Тимошенко LIGA.net

Согласно обнародованной им статистике, бюджет Фонда ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента якобы составил 374 620 348,32 грн. Из них украинские поставщики получили 155,5 млн грн (12 компаний), а иностранные – 182,6 млн грн (7 компаний)

Из указанной общей суммы 33,6 млн грн были потрачены на авиадоставку и 286 тыс. грн – на таможенное оформление, логистику и транспортные услуги. Также Тимошенко заявил, что всего для перевозки медтоваров был осуществлен 21 рейс, 9 из которых оплатил Фонд.

Отчет ОПУ о расходах Фонда борьбы с коронавирусом Facebook Кирилла Тимошенко

Отчет ОПУ о расходах Фонда борьбы с коронавирусом Facebook Кирилла Тимошенко

Отчет ОПУ о расходах Фонда борьбы с коронавирусом Facebook Кирилла Тимошенко

Однако в комментариях под отчетом замглавы ОПУ украинцы жестко разгромили его, упрекнув в озвучивании лживой информации и манипуляции.

"А есть такой же отчет, сколько государство потратило денег из бюджета, а не волонтерских средств? И еще, люди хотят знать, кто на самом деле спасает страну. Можно озвучить эти компании и меценатов, мы с радостью поблагодарим их", "Янукович святой человек против вас", "Что именно вы сделали как власть страны? Помогли стать богаче нескольким компаниям за границей?" – негодуют люди.

"А видосик будет?", "Администрация Януковича так же начинала, с социально ответственного бизнеса!", "Кирилл Тимошенко! Зачем вы так прямолинейно врёте? Вы вчера на "Свободе слова" рассказывали так красиво, что привезли маски на государственных самолетах для аптек, для народа!", "Слайдики пошли. Учредителям фонда показывайте их", – не утихают возмущения в обсуждении под постом.

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