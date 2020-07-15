Украинцы рассказали, кого видят президентом и какие партии прошли бы в Раду

За действующего президента Владимира Зеленского проголосовали бы 37% украинцев, если бы выборы нового главы государства прошли в ближайшее время.

Об этом говорят данные опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

На втором месте оказался нардеп, сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко – 17%. Далее украинцы так отдали бы свои голоса: пятый президент, глава "Европейской солидарности" Петр Порошенко – 15%, Юлия Тимошенко – 8%. Игорь Смешко – 4,5%, Анатолий Гриценко – 3%, Олег Ляшко и Руслан Кошулинский – по 2%, Александр Вилкул – 1%.

Также украинцы ответили, что на возможных выборах в Верховную Раду отдали большинство голосов за партию "Слуга народа" – 34%, за "Оппозиционная платформу – За жизнь" – 19%, "Европейская солидарность" – 15%, за ВО "Батьківщина" – 8%.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер ВР Дмитрий Разумков назвал "виновных" в падении рейтинга президента Владимира Зеленского.