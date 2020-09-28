Украинцы раскритиковали заявление Швеции в ООН об угрозе РФ на 7-й год войны

Украинцы критически отреагировали на слова премьер-министра Швеции Стефана Левена на Генассамблее ООН об угрозе глобальной безопасности из-за незаконной аннексии Россией Крыма и ее агрессии на востоке Украины.

В комментариях под материалом о его заявлении на странице OBOZREVATEL в Facebook люди напомнили, что российская агрессия в стране продолжается седьмой год, а некоторые иностранные политики заговорили об угрозе со стороны РФ только сейчас. В общем пост собрал более 2 тыс. лайков, свыше 200 репостов и почти полсотни комментариев.

В частности, пользователи сети поинтересовались, мол, если в Швеции только сейчас поняли действия страны-агрессора и ее лидера, то сколько же времени понадобится, чтобы там разглядели эту опасность у себя. Ведь, по мнению украинцев, нельзя думать, что "Путин остановится в Украине".

Скриншот поста. Facebook Obozrevatel

"Да вы что?! Что-то 6 лет ничего не угрожало, с 14-го", "Пошел 7-й год разговоров", "А в чьем-то "мозгу" война уже закончилась", "Россию надо уничтожить", "Это понимает все цивилизованное человечество... Законы должны выполняться. Только Минские договоренности имеют относительное отношение к справедливых законов", – комментируют люди.

Другие отметили, что хотя подобные заявления и звучат поздно, все же хорошо, что Швеция поддерживает Украину.

"Кажется это – "Европейский порядок в контексте безопасности должен выполняться, а не пересматриваться" – самое меткое высказывание о том, что происходит. Точнее, о том что не происходит, а происходить должно", "Уже завтра нас поддержат другие члены ЕС. Россия увидит, что мы не одни", – констатируют украинцы.

Реакция пользователей сети на слова Стефана Левана. Facebook Obozrevatel

Реакция пользователей сети на слова премьера Швеции Facebook Obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер Королевства Швеция Стефан Левен заявил, что незаконная аннексия Россией Крыма и ее агрессия на востоке Украины угрожают глобальной безопасности. По его словам, действия РФ являются серьезными нарушениями международного права, также он анонсировал работу в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе относительно урегулирования конфликтов.